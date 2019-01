En defensa del territori

Els Reis d'Orient lliuren asfalt, fum i oli de motoral Consell de Mallorca

Aquest matí, la Plataforma Antiautopista ha fet arribar de mans dels Reis d'Orient una sèrie de regals a la seu del Consell de Mallorca, tots ells relacionats amb el model viari. Els Reis anaven acompanyats d'un seguici reial de membres de la Plataforma vestits amb les camisetes grogues amb el lema #AutopistaNo. Han fet arribar tres regals als responsables del Consell. El rei Melcior, ha portat una capsa plena d'enderrocs d'asfalt en al·lusió als que es produiran a les obres de l'autopista Llucmajor-Campos. El rei Gaspar ha aportat una llauna d'oli de motor, que simbolitza l'increment de la contaminació vinculat a l'ús de vehicles. El rei Baltasar ha dut una capsa amb fum, on portava gasos contaminants.

Els activistes han adjuntat als regals tres sobres: un per al president, Miquel Ensenyat; un per a la consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido i un altre per al vicepresident segon i conseller de Participació Ciutadana i Presidència, Jesús Jurado. Els sobres contenien la lletra d'una versió satírica de La Balanguera (s'adjunta). Aquesta representació és una mostra de rebuig de la Plataforma, no només per la construcció de l'autopista Llucmajor­Campos, sinó a l'actual model de mobilitat de les Illes Balears.

Un model d'alt impacte i que aboca a Mallorca cap al col· lapse.

Hi ha xifres que posen de manifest que les polítiques de mobilitat basades exclusivament en el cotxe privat estan fracassant i a més són contradictòries amb el que la gent demana: