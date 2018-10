La Plataforma Antiautopista documenta amb imatges aèries el traçat i l'entorn de la futura autopista Llucmajor-Campos.

La Plataforma Antiautopistes, formada per persones i entitats contràries a l'autopista de Llevant, ha documentat amb imatges aèries tot el traçat (9 quilòmetres) que recorrerà la nova autopista entre Llucmajor i Campos. Mitjançant un dron equipat amb òptica de gran qualitat la plataforma ha obtingut, al llarg de diverses jornades, més de 350 imatges i vídeos de la zona que serà arrasada per les màquines si no hi ha una decisió política immediata que rectifiqui la decisió de construir aquesta nova autopista.

L'objectiu de la plataforma ha estat el d’inventariar un paisatge ric i divers conformat per zones agràries actives, ametllerars, zones de cereals, pastures, deveses, bardisses naturals, així com hàbitats naturals com pinars, ullastrars, garrigues i un ric mosaic mediterrani d'alt valor ecològic i paisatgístic. També hem pogut documentar tot un seguit d'elements tradicionals que seran arrasats, afectats o que quedaran enmig d'un entorn farcit d'asfalt. Parlam de barraques, coves, basses, l'avenc de Son Muletó i multitud d'edificacions humanes destinades a la ramaderia, safaretjos històrics, l'antiga via del tren, etc.

Documentar l'ara i el després. Els paisatges i entorns que hem pogut fotografiar tenen una gran bellesa, més de la que es pugui apreciar quan es circula en cotxo per aquesta carretera, i un valor natural i agrari incalculable. La intenció de la plataforma ha estat el de documentar amb imatges un entorn que podria començar a desaparèixer en pocs dies, però també el de deixar constància dels canvis en el paisatge que produirà l'autopista. L'impacte més destacat serà el d'una carretera que ara té entre 8 i 10 metres d'amplada a 42, que seran prop de 100 a la zona de Son Sala (Campos) on s'ha projectat una super rotonda que ocuparà diverses hectàrees, precisament a una de les zones de més valor agroecològic de tot aquest entorn. Sigui com sigui la plataforma documentarà el mateix entorn quan estigui en obres i quan aquestes estiguin acabades perquè la gent pugui comparar el resultat d'una infraestructura tan gran sobre un paisatge tan bell. L'impacte, no cal dir-ho, va més enllà del traçat. L'autopista canviarà per sempre el paisatge de tota una comarca, com ha passat amb la resta d'autopistes a Mallorca, que han estat seguides per pedreres, abocadors, polígons, centres comercials de multinacionals, etc.

Darrera crida al Consell: S'ha de paralitzar aquest desastre, i presentar una solució.Darrera crida al Consell: S'ha de paralitzar aquest desastre, i presentar una solució menys impactant, més econòmica i que respecti els Acords pel canvi. El projecte d'autopista és duríssim i a més incompleix els Acords pel Canvi signats per MÉS-PSOE-Podem. El projecte aprovat per tots els partits és desmesurat, depredador de territori (ocuparà prop de 60 hectàrees) caríssim (té un cost de més de 33 milions de €) i suposa la continuació d'un model de mobilitat de gran impacte que ha fracassat. Aquesta autopista a més, és calcada a la del PP, perquè sols s'ha rebaixat 1 metre, passant de 43 a 42 metres d'amplada. Recordem que els Acords pel Canvi signats al Consell de Mallorca deien (capítol 6, infraestructures):

A - Redimensionar les infraestructures, i aprofitar la baixada de la pressió sobre la xarxa viària per derivar part dels viatges realitzats en transport privat cap al transport públic.

B - Avaluació i revisió dels projectes, contractes i adjudicacions de la Direcció Insular de Carreteres...

C - Revisar el PDS de Carreteres i elaborar un Pla de Mobilitat.

D.- Redimensionar el projecte de desdoblament de la carretera Campos-Llucmajor, minimitzant l'impacte i el consum de territori.

El programa electoral de MÉS per Mallorca a més deia al seu punt nº 74. "Suprimir les autopistes camuflades de desdoblament", fent referència a aquest projecte. Cal recordar que el PSOE també va presentar al•legacions al projecte, perquè deia que era desmesurat i Podem havia assegurat que transformaria el Departament de carreteres del Consell per convertir-lo en un departament de mobilitat sostenible. A tots aquests incompliments ara hi hem d'afegir que l'empresa constructora té un historial de corrupció escandalós. Per tot plegat DEMANAM al pacte MÉS-PSOE-Podem que paralitzi i descarti aquest projecte de manera definitiva.