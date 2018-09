En defensa del territori

La Plataforma Antiautopistes exigeix un debat públic televisat amb els màxims responsables de l'autopista Llucmajor-Campos

Avui, dijous 13 de setembre de 2018, membres de la Plataforma Antiautopistes hem acudit a les portes del Consell Insular de Mallorca, aprofitant que s'hi celebra el plenari ordinari mensual, per tal d'interpel·lar directament als responsables de l'execució del projecte d'autopista Llucmajor-Campos. Ho fem a les portes de la institució insular degut a que no podem intervenir en el ple ja que aquest projecte no s'hi ha tractat en tota la legislatura: s'ha aprovat per la porta del darrera mitjançant una comissió interna i, degut a que el projecte difereix menys d'un 5% de l'inicial proposat pel Partit Popular, no ha estat exposat públicament cap dia i no s'hi han pogut presentar al· legacions.

Fruit d'aquesta falta de transparència del autodenominat Govern del Canvi i de la manca de diàleg amb les entitats que estem en contra de l'execució d'aquesta nova infraestructura, la Plataforma Antiautopistes exigeix:

l. Un debat públic, preferiblement televisat a la cadena pública IB3, amb els màxims responsables d'aquesta infraestructura: el president del CIM Miquel Ensenyat de MÉS, la consellera de Territori i Infraestructures Mercedes Garrida del PSIB, i el conseller executiu de Participació Ciutadana i Presidència Jesús Jurado de Podem. Durant les presentacions del monogràfic Pus carreteres! estem veient el desconeixement de la gent en vers aquest projecte. Per això, volem debatre públicament amb ells sobre els impactes que suposarà aquesta infraestructura així com sobre el model de mobilitat en general.

2. La paralització immediata de l'inici de les obres de l'autopista Llucmajor a Campos. Al Parlament de les Illes Balears s'està a punt d'aprovar el Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears (PDSMIB), que fa una aposta clara pel transport públic, i que serà vinculant tant pels Consells Insulars com pels Ajuntaments. El mencionat PDSMIB indica textualment que «Les vies amb seccions àmplies que inciten a l' excés de velocitat constitueixen un factor que pot provocar un augment de la sinistralitat» pel que desmunta l'argument de la seguretat vial esgrimit pel CIM. I el PDSMIB també admet que la construcció de noves carreteres «permetrien absorbir de forma momentània els nivells de saturació, però a la llarga, la crida a l'ús del vehicle privat acabaria saturant de nou les vies i provocar noves necessitats d'ampliació, desembocant en un model totalment insostenible». Per tant, no s'entén que el CIM pretengui executar aquest projecte totalment contrari a la política de mobilitat que volen implantar, pel que exigim que es paralitzi el projecte d'autopista Llucmajor-Campos fins que el PDSMIB sigui aprovat i el vigent Pla Director Sectorial de Carreteres sigui revisat i adaptat a les exigències del primer.

De no complir-se aquestes exigències, la Plataforma Antiautopistes es veurà abocada a promoure mobilitzacions i a exigir dimissions dels màxims responsables de l'execució de l'autopista Llucmajor-Campos.