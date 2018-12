Antiautopistes

La Plataforma Antiautopistes mostra la seva decepció amb com s'ha gestionat aquest projecte fins a dia d'avui

L'anunci de reducció de l'autopista Llucmajor-Campos fet per la consellera Mercedes Garrida aquesta setmana és fals i es basa en una manipulació de les dades presentades fins al moment. Més enllà de les dades concretes, tot aquest engany es basa en el fet d'amagar informació des del principi de la tramitació del projecte i anar guanyant temps fins que aquesta sigui descoberta per la ciutadania o la premsa. La legislatura de la transparència, lamentablement, no haurà arribat al departament de carreteres.

Primera falsedat: El comunicat emès pel Consell diu textualment que "s'ha optat per reduir en deu metres lineals la via, passant d'una secció tipus de 54,82 metres a una secció tipus de 45,50 metres" i diu que "la reducció ve donada per les mitjanes que hi havia entre els camins de servei i els quatre carrils principals de la carretera." https://bit.ly/25cne5m . Ens demanem com és possible reduir 10 metres d'amplada d'una autopista sense tocar l'amplada dels vuit carrils projectats i intervenint sols entre les dues vies de servei i la calçada principal. Aquests dos espais sumen un màxim de 7 metres i a més no podrien ser eliminats per complet en una autopista d'aquestes característiques tècniques.

Segona falsedat: No cal dir que la superfície de reducció anunciada, d'entre 7 i 8 hectàrees tampoc surt de cap manera si no es redueixen els 10 metres.

Tercera falsedat: El fet de voler fer veure que l'autopista Llucmajor-Campos, amb amplades de 45,5 metres serà més estreta que l'autovia de Manacor, no se s'aguanta de cap manera. Qualsevol persona pot mesurar l'amplada de l'autovia a les seves diferents seccions amb el SIG (sistema d'informació geogràfica) del Govern (https:ljideib.caib.es/visor/) i difícilment localitzarà seccions tipus a rectes que arribin als 40 metres. Les mesures que hem realitzat sobre escala real mostren amplades de 28 metres, amb màxims de 40 metres.

Quarta falsedat. Fals procediment. Ni contractació, ni el departament de Carreteres, ni el contractista, tenen cap constància que s'hagi obert la possibilitat de fer cap canvi al projecte. En definitiva, només es tracta d'un anunci mancat de contingut legal i procediment que el pugui fer viable. De fet, una reducció significativa faria obligatori un nou procediment de redacció i adjudicació del projecte.

Cinquena falsedat. És una Autopista. Persistir en anomenar aquest macroprojecte "desdoblament" és un intent d'amagar informació sobre els impactes reals de la infraestructura. Que una carretera de 10 metres es reconvertís en una de 20 podria ser un desdoblament; que acabi ocupant 4,5 o 5,5 vegades més superfície, multipliqui per 4 els seus carrils (de 2a 8), ocupi 52 hectàrees i tengui uns costos inicials de 33 milions, no és un desdoblament. Legalment a més a més, hi ha definicions estandarditzades de cada tipus de via (adjuntam captura amb la definició legal, Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. BOE núm. 234, de 30/09/2015) i no hi ha dubte que aquest projecte ÉS UNA AUTOPISTA!.

El problema és el model. Sigui com sigui, no es tracta d'uns metres més o menys, la Plataforma manté el posicionament. Encara que aquesta modificació fos real no veim enlloc voluntat real per canviar el model de mobilitat i planificació territorial. Sigui com sigui s'ha obert la via a la modificació integral, i aquest «anunci» mostra que si hi ha voluntat política, pot ser replantejat en qualsevol moment. Si aquest fos el camí caldria un nou projecte, amb un estudi real d'alternatives possibles (des de la perspectiva de la mobilitat integral), amb exposició pública i totes les garanties de transparència.

La nostra petició, segueix essent, la paralització del projecte actual - fins a l'aprovació del nou Pla de Mobilitat - i el replantejament total del projecte amb criteris de mobilitat integral i seguretat.