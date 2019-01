migrades

EH Bildu sol·licita la compareixença de Ábalos pel bloqueig al buc de rescat ‘Aita Mari’

La diputada Marian Beitialarrangoitia considera que si la decisió depengués d'Euskal Herria o de Catalunya, tant el ‘Aita Mari’ com el ‘Open Arms’ estarien ara mateix salvant vides.

EH Bildu ha sol·licitat la compareixença del ministre José Luís Ábalos perquè expliqui en el Congrés la situació i actuació del Ministeri de Foment respecte al bloqueig de l'activitat del buc de rescat ‘Aita Mari’. Per a la formació sobiranista basca és, tant des del punt de vista polític com humanitari, “incomprensible” que se li negui la possibilitat de salpar al buc de rescat ‘Aita Mari’, així com que es mantingui bloquejat el ‘Open Arms’.



La diputada Marian Beitialarrangoitia destaca que tots dos vaixells desenvolupen una labor humanitària imprescindible, assumint la labor que correspon a les autoritats: salvar vides al Mediterrani. De la mateixa manera, Beitialarrangoitia denúncia la falta de voluntat del Govern espanyol de donar la necessària assistència humanitària a les milers de persones migrants que es juguen la vida per a intentar tenir un futur millor.



“En lloc d'actuar contra governs com el d'Itàlia i o el de Malta per tancar els seus ports a les ONG que treballen en tasques humanitàries, el Govern espanyol actua per a impedir a les esmentades embarcacions fer un treball primordial. Quantes vides podrien haver salvat en el temps que porten bloquejades en port?”, pregunta la portaveu d'EH Bildu en el Congrés.



Beitialarrangoitia retreu al Govern espanyol que deixi a la seva sort als migrants i considera que és el ministre qui ha de donar explicacions en el Congrés sobre els motius que li porten a abandonar a aquestes persones. “La petició de compareixença de Ábalos ens dóna l'oportunitat de sol·licitar-li al Govern que emeti els permisos que permetin salpar a aquests vaixells, que els ofereixi col·laboració i deixi de posar obstacles a la seva tasca”, i afegeix: “Al contrari del Govern, nosaltres sí que volem ONGs que salvin vides al Mediterrani i que siguin testimonis del que la Unió Europea, ni fa ni vol fer, en relació a aquest drama humanitari”.



Finalment, Marian Beitialarrangoitia creu que aquest és un altre dels molts exemples de la importància de poder prendre les nostres pròpies decisions. “Si depengués d'Euskal Herria o de Catalunya, si tinguéssim plena sobirania per a això, tots dos vaixells estarien ara mateix salvant vides”, ha assegurat.