1-O

Presentació del documental “I serem, per sempre, POBLE” que reflexiona sobre l’1O a l’Arboç un any després

El Teatre “El Centre” de l’Arboç acollirà aquest dissabte 15 de desembre a les 19:30h la projecció del documental “I serem, per sempre, POBLE”, un audiovisual que ens apropa a les reflexions de 23 arbocenques i arbocencs que un any després del referèndum, expliquen com van viure el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, a l’Arboç. El documental té una durada de 21 minuts, que recullen tant imatges dels preparatius i celebració del referèndum, com reflexions de les persones entrevistades al voltant de quatre preguntes: Per què hi vas participar? Amb quin moment et quedes? Què n'has après de l’1O? I ara què, com continuem?

Les imatges van ser enregistrades el dia 30 de setembre del 2018, durant el dinar popular de commemoració del 1-O.

L’audiovisual, promogut pel CDR de l’Arboç, s’ha elaborat amb la voluntat de recollir vivències i reflexions sobre com es va viure el referèndum de l’1 d’octubre a l’Arboç, com també d’homenatjar a totes les persones que hi van participar i el van fer possible. Així doncs, és un document que reivindica l’esperit popular i emancipador del referèndum, explicant la història de l’1O en clau local, a través de la veu de persones que el van viure.