Repressió

Acte de suport als 8 estudiants antifeixistes de la UAB acusats d'amenaces i ultratge a la bandera per estripar-la

El Grup de suport dels antifexistes de la UAB i Alerta Solidària organitzen un acte sota el títol: "Estripar una bandera: 1O anys de presó?". Serà el proper dimarts a la 13h a la Plaça Cívica de l'Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i comptarà amb la participació de Gabriela Serra, exdiputada de la CUP-CC; Vidal Aragonés, diputat de la CUP-CC; Josep Galvan, del cas Som 27 i més, Ermengol Gassiot, secretari general de la CGT Catalunya, portaveus del moviment estudiantil, membre d'Alerta Solidària i membres del grup de suport del cas. Com a cloenda, es farà una gran estripada conjunta de més de 200 banderes espanyoles.

L'acte s'emmarca dins la campanya #estripa/abandera i sec apunta, la fiscalia espanyola dispara que busquen la visualització dels casos de repressió que estan patint 8 estudiants antifeixistes de la UAB. A aquests estudiants se'ls hi demana un total de 1O anys de presó i se'ls acusa de coaccions amb agreujant ideològic, amenaces i ultratge a la bandera per estripar una bandera espanyola davant una carpa de Societat Civil Catalana el passat 16 d'abril. Així que per la campanya s'ha tret un vídeo on apareixen diferents personatges polítics, artistes i encausats mostrant la solidaritat amb el cas i estripant una bandera espanyola.

Per al grup de suport, aquesta bandera neix de l'opressió del règim del 1978, que no ens representa i que per tant, no devem cap explicació a un fiscal o justícia de l'Estat espanyol totalment imparcial i que criminalitza als que combatem el feixisme i l'odi.

També destaca que l'acte reivindica la llibertat d'expressió i la repressió que estem patint tots els col· lectius que denuncien el feixisme i el seu avançament impune entre els nostres pobles, ciutats i barris.