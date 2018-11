La CUP anuncia el vot contrari al pressupost de la Diputació de Girona per al 2019

Aquest matí la CUP explicat públicament el seu posicionament en el ple de la Diputació de Girona que se celebrarà demà dimarts per aprovar el pressupost de la institució de cara al 2019. Els cupaires han anunciat que votaran en contra dels comptes provincials perquè malgrat créixer en despesa «el pressupost que proposa el govern de la Diputació continua infradotant àrees que haurien de ser prioritàries, com educació, serveis socials, participació o cultutra de base».

El diputat Lluc Salellas també ha denunciat que un any més el pressupost incrementa les partides de protocol i d’òrgans de govern en 128.000€ sense necessitat. Salellas també ha criticat que no hi hagi pressupost suficient per a qüestions de tipus social, i que a més es mantingui l’aposta per l’externalització que des de la formació no comparteixen. Pel que fa a la plantilla de la institució, la CUP ha deplorat que no es creïn places en àmbits estratègics com ara habitatge, particiacipació o educació.

En cultura, la CUP qüestiona l’aposta pels grans festivals i museus en detriment de la cultura arrelada i vinculada a la formació i a la creació. En aquest sentit, els cupaires critiquen que s’aposti bàsicament pels projectes Thyssen i Dalí, i que les dotacions a museus que més creixin siguin justament Puigcerdà i Banyoles, que són els que tenen alcaldes al govern de la Diputació.

Cas Manga

El diputat Lluc Salellas ha aprofitat la roda de premsa per parlar del cas Manga, en què la CUP actua com a acusació popular. Salellas ha demanat que “ara que que el Tribunal Suprem ha resolt que el cas Manga s'ha de portar des del jutjat de Santa Coloma,cal que s'accelerin els processos per poder seguir amb la causa i arribar a judici.