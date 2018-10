Aiguats

El GOB demana al President de Mallorca que el pressupost de l’Autopista Campos-Llucmajor es destini a la recuperació dels municipis afectats per l’aiguat

El GOB demana al President de Mallorca que el pressupost de l?Autopista Campos-Llucmajor es destini a la recuperació dels municipis afectats per l?aiguat

El President del Consell, Miquel Ensenyat, fa comptes demanar demà dijous a l’Assemblea de Batles, que els consistoris renunciïn a 3 milions d’euros del proper Pla d’Obres i Serveis, per destinar-los als quatre ajuntaments afectats per la torrentada de dia 9. Així mateix el Consell ha decidit renunciar als doblers que ha li ha de transferir el Govern per reparar les carreteres i ponts afectats.

Des del GOB consideram que seria el moment de capgirar les prioritats d’una institució com és el Consell de Mallorca, en relació a la construcció de noves infestructures que agreujaran la impermeabilització del sòl amb una nova infrastructura de ciment i asfalt com és l’autopista de Llucmajor-Campos.

Consideram que hi ha suficients motius per abortar la construcció d’una infrascturura d’aquestes dimensions, i redirigir el pressupost previst de 32 milions d’euros en la recuperació dels municipis afectats i fer i a invertir en prevenir amb solucions ambientalment racionals episodis com aquest.