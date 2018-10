Citacions judicials als militants de La Forja de Girona

Demà tres militants de La Forja – Jovent Revolucionari estan citats a declarar als jutjats de Girona. Davant d'aquest fet l'organització independentista ha fet públic un comunicat que reproduïm tot seguit:

"El dijous 18 d’octubre de 2018 tres militants de La Forja – Jovent Revolucionari estan citats a declarar als jutjats de Girona, investigats per danys i coacció per la concentració davant la Subdelegació del 24 de març d’aquest any. Des de La Forja Gironès denunciem la persecució judicial del moviment independentista, tant dels seus dirigents polítics com de les bases militants i manifestants.

És inadmissible que en un estat que s'autoanomena democràtic es persegueixin manifestants que han expressat les seves idees de forma no violenta. Les últimes citacions suposen l’ampliació de la causa contra un militant de La Forja que va declarar al juliol pel mateix cas, després de ser detingut al seu lloc de treball. Com vam fer llavors, manifestem la injustícia de l’Estat i la persecució que pesa sobre aquells que tan sols fan ús de la llibertat d’expressió.

El jovent organitzat de Girona també manifestem que la repressió, sigui judicial o policial no ens aturarà, prevaldrem als atacs de l’Estat i seguirem lluitant per la República que anhelem: socialista, feminista i ecologista. Seguirem lluitant pels

nostres ideals i per construir un estat lliure d’opressions, que respecti el medi ambient, que lluiti per a la total emancipació de les dones i la comunitat LGTBI, un estat lliure de classes, on la democràcia sigui una realitat, i sobretot, on no es repeteixin les injustícies de l’Estat Espanyol actual.



Girona, 17 d’octubre de 2018."