Organització juvenil

Fundadors de Maulets i militants de La Forja es troben a Cervelló per celebrar els 30 anys de la seva fundació

Aquesta tarda se sumen a les convocatòries davant els ajuntaments per mostrar solidaritat amb tots els detinguts

Avui, l’organització juvenil La Forja ha celebrat un acte en motiu dels trenta anys de la fundació de Maulets. Militants de La Forja i exmilitants de Maulets, entre ells alguns dels fundadors, s’han desplaçat a la població barcelonina de Cervelló, on han penjat una placa commemorativa al mateix indret on s’havia erigit la cooperativa escolar Ènnec Bonfill, lloc on durant els dies 9 i 10 d’abril de l’any 1988 va celebrar-se el congrés fundacional de Maulets.

Hi ha intervingut Júlia Reniu, portaveu nacional de La Forja, i un representant del Grup de Recerca Històrica de Cervelló. En paraules de la portaveu “Trenta anys després de la fundació de Maulets, som aquí per homenatjar als lluitadors que ens precedeixen”, en aquest sentit a posat de relleu la necessitat de l’organització juvenil. Per acabar, ha afirmat que “La Forja ens sentim hereus de la lluita juvenil als Països Catalans, des de les Joventuts Revolucionàries Catalanes, els i les Joves Independentistes i Revolucionàries i Maulets”. L’acte ha comptat amb la presència de militants i exmilitants d’ambdues organitzacions, membres del Secretariat Nacional de la CUP, membres del Secretariat Nacional de l’ANC i el coordinador nacional de la JoDaD. En l’àmbit local, s’han sumat a l’acte col·lectius del municipi com l’ANC de Cervelló o el Grup de Recerca Històrica del poble. L’acte ha finalitzat amb la interpretació amb gralla i dolçaina del Cant dels Maulets, símbol de lluita i organització popular.

Un cop acabat l’acte, La Forja ha presentat una instància a l’Ajuntament de Cervelló demanant que s’atribueixi el nomenclàtor de Maulets al parc que hi ha a les rodalies d’aquest indret.

Amb aquest comunicat també volem recordar la indiscriminada detenció de dos dels nostres militants a primera hora del matí a càrrec dels Mossos d’Esquadra, dins d’una nova operació contra l’independentisme. Aquest cop per les mobilitzacions que es van dur a terme el dia 30 de gener davant el Parc de la Ciutadella amb motiu del Ple d’Investidura que havia de fer President a Carles Puigdemont. Els dos militants ja estan en llibertat, acusats de delicte de desobediència i lesions a l’autoritat, sense proves. Els joves de La Forja no han estat els únics detinguts, també hi ha hagut detencions arreu del territori a suposats membres del CDR i d’altres organitzacions.

Aquests fets no són aïllats, segons La Forja, formen part d’una nova ofensiva de l’estat contra la mobilització popular per la República, després que ahir -9 d’abril- hi hagués una nova mobilització per rebutjar la presencia del Rei i del jutge Llarena en un acte a l’Auditori de Barcelona. Paraules de la portaveu respecte aquests fets que la organització ha condemnat, “Avui com ahir, la lluita és l’únic camí. El combat continua”