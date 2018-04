joven revolucionari

La Forja farà un homenatge a Maulets a Cervelló en el seu 30 aniversari de la fundació

Demà a les 12:00h, el jovent revolucionari de La Forja celebrarà un acte de commemoració a l’Organització de l’Esquerra Independentista Maulets a Cervelló, el lloc on es fundà ara fa 30 anys.

La Forja celebra un acte commemoratiu en homenatge a Maulets. 30 anys després de la fundació d’una de les Organitzacions Juvenils de l’Esquerra Independentista de la qual es consideren hereus, "seguim alçant-nos i dient que el combat Maulet continua i segueix més viu que mai als Països Catalans".

Serà demà, 10 d’abril a les 12:00h, fundadors de Maulets, ex-militants de Maulets i la militància de La Forja, han organitzat un acte que consistirà en la col·locació d’una placa commemorativa en el lloc exacte on va fundar-se Maulets l’any 1988, allà on hi havia la Cooperativa Escolar Ènnec Bonfill, a Cervelló. També hi hauran parlaments tot recordant la història de l’Organització i lliuraran una instància a l’Ajuntament on demanen que s’atribueixi el nomenclàtor de Maulets al parc que hi ha a les rodalies d’aquest indret.

Es tracta d’un lloc històric i de referència per l’Esquerra Independentista i per aquest motiu, La Forja vol seguir teixint el fil roig de la història homenatjant els 30 anys de la fundació de Maulets. "Perquè aquí seguim, perquè la història continua i la fem els pobles, perquè som conscients del moment en el que vivim i tenim clar on volem arribar, la victòria!", ha remarcat la nova organització juvenil.