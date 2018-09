Universitats per la República tornarà a mobilitzar milers de joves aquesta tardor

Aquest matí Universitats per la República ha publicat a les xarxes socials un vídeo anunciant el seu retorn a l’activitat. Segons la plataforma, l’objectiu és que els estudiants tornin a tenir un paper destacat en les mobilitzacions independentistes que tindran lloc aquesta tardor.

Així doncs, els cartells tornaran a omplir els campus universitaris, aquesta vegada sota lemes com “La repressió no aturarà la força de les universitats” i també hi tindran lloc diverses activitats que ja s’estan organitzant.

La primera cita serà dijous 27 de setembre, en què estudiants, professors i treballadors de les universitats tornaran a viure una intensa jornada política a l’edifici històric de l’UB coincidint amb l’aniversari de la seva ocupació, batejada llavors com la #Caputxinada2017. Aquella mateixa tarda també es preveu un míting polític i actuacions musicals a la plaça Universitat de Barcelona.