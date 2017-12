21D

Universitats per la República celebra el seu acte central de campanya demanant el vot per les 3 llistes republicanes

Aquest dijous 14 Universitats per la República ha celebrat un gran acte a l’aula magna de la Facultat d’Economia i Empresa de l’UB que ha comptat amb la participació de representants de les tres llistes independentistes que d’aquí just una setmana es presentaran a les eleccions del 21D. Per part de Junts per Catalunya hi ha assistit Eduard Pujol, d’Esquerra Republicana Ruben Wagensberg i de la CUP Maria Sirvent.

Els estudiants van tenir problemes amb l’Universitat de Barcelona perquè aquesta els concedís una sala per fer l’acte i després d’una picabaralla per twitter finalment van aconseguir una ubicació.

Després d’una presentació emotiva de Txell Bonet, dona de Jordi Cuixart, que ha denunciat que "mai havíem vist una criminalització tan bèstia contra la llibertat d'expressió i organització en l'Europa del segle XXI", s’ha donat inici al debat moderat per la periodista Cèlia Forment.

Eduard Pujol ha destacat “que cal tornar a restituir les institucions”. Al seu torn, Ruben Wagensberg ha afirmat que “no s'ha de demanar permís pel que la gent ja ha decidit dues vegades” i, finalment, Maria Sirvent de la CUP ha destacat que “és a base del teixit popular que podrem desplegar aquesta voluntat republicana”.

Tots ells han estat d’acord en què s'ha d' “implementar la República” i s’han compromès a treballar conjuntament per tirar-la endavant, ja sigui des del Parlament o el govern de la Generalitat.

L’acte no s’ha celebrat únicament a Barcelona sinó que Universitats per la República també ha organitzat actes quasi simultani amb el mateix format a les universitats de la resta de capitals de demarcació.