REPRESSIÓ

Primer aniversari de l’operació Anubis contra el referèndum de l’1 octubre

Manifestació del dia 20 de setembre en protesta per les detencions davant del departament d'economia (Imatge: Marius MOntón)

L'operació Anubis és una operació contra el referèndum convocat per l'1 d'octubre a Catalunya. L'operació va ser executada el 20 de setembre de 2017 per part de la Guàrdia Civil per ordre del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, del qual és titular el jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer. Es van registrar diferents seus del govern català i es van efectuar 14 detencions d'alts càrrecs, treballadors públics i responsables d'empreses col·laboradores en la preparació del referèndum. Les forces de la Guàrdia Civil van escorcollar les conselleries d’Economia, Governació, Afers i Relacions Institucionals i Exteriors, i Treball, Afers Socials i Famílies, a més de les dependències vinculades.



Poc després de l'arribada d'efectius policials a les seus escorcollades, van començar, de forma espontània, concentracions de manifestants en suport al Govern de la Generalitat.



Aquesta operació prové de la investigació judicial portada pel jutjat d'instrucció número 13, que investiga les declaracions de l'exjutge Santi Vidal arran d'una denúncia del partit polític VOX i d'un particular. Aquesta instrucció està sota secret de sumari.



A primera hora del matí diverses unitats de la Guàrdia Civil es van presentar a les seus de Vicepresidència i Economia, el Departament d’Exteriors, el de Governació, el d'Afers Socials i Família, l'Agència Tributària de Catalunya, el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, l'Institut Català de Finances, la Fundació Puntcat, alguns domicilis particulars de tècnics i alts càrrecs del Govern i a una nau industrial de Bigues i Riells, entre altres.



Aquests escorcolls van anar finalitzant i la Guàrdia Civil va anar abandonant progressivament els edificis, excepte a la Via Laietana i a la seu del Departament d'Economia, on s'havien concentrat milers de manifestants. Segons fonts policials, la guàrdia Civil, va sortir a altes hores de la matinada, després d'haver passat més de vint hores tancats a l'edifici, protegits pels Mossos d'Esquadra i alguns dels manifestants.



Al mateix matí, membres de la Policia Nacional es van presentar davant la seu de la CUP al carrer Casp de Barcelona. Atès que no van presentar cap ordre judicial, membres i simpatitzants del partit els van aconseguir impedir l'entrada. El desplegament es va mantenir durant vuit hores i finalment van marxar sense fer cap escorcoll ni detenció.



La Guàrdia Civil també va fer escorcolls a les dependències de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, dirigit per Carles Viver i Pi-Sunyer, on no es van practicar detencions.



El mateix dia es va saber que arribaven als ports de Barcelona i Tarragona tres vaixells per allotjar-hi reforços policials provinents de diferents indrets d'Espanya (Azzurra, Rhapsody i Moby Dada).El primer vaixell en arribar va ser el Rhapsody, d'una naviliera italiana seguit del MS Moby Dada també italià. El vaixell atracat a Tarragona porta per nom GNV Azzurra. Tots tres vaixells sumen més de 4.000 llits.

Detencions

La Guàrdia Civil va detenir 14 persones, la majoria dels quals són alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya:

Josep Maria Jové, el secretari general de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Josep Lluís Salvadó, secretari d'Hisenda.

David Franco, cap de desenvolupament de l'àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

David Palanques, oficina tècnica de projectes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Josuè Sallent, director d'Estratègia i Innovació del CTTI.

Xavier Puig Farré, responsable de l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament d'Exteriors.

Joan Manel Gómez, treballador del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Francesc Sutrias, director del departament de Patrimoni.

Joan Ignasi Sánchez, assessor del gabinet de la consellera de Governació.

Natàlia Garriga, directora de serveis de la Vicepresidència.

Josep Masoliver, director de l'àrea d'informació i sistemes de la Fundació puntCat.

Mercè Martinez Martos, tècnica del departament de Vicepresidència.

Rosa María Rodríguez Curto, directora de serveis de l'empresa T-Systems.

Pau Furriol, propietari d'una nau industrial on es van confiscar paperetes del referèndum.



Tots els detinguts van ser posats en llibertat després de comparèixer davant el jutge instructor, alguns d'ells 2 dies després de la seva detenció. Tots ells es van acollir al dret a no declarar. Els delictes que el jutge instructor els imputa són els de desobediència al Tribunal Constitucional per no aturar el referèndum, prevaricació i malversació de fons públics.

(Informació extreta de viquipèdia)