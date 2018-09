20-S

La CUP commemora el 20S: "obrim la seu, omplim els carrers!"

Sota el lema ‘20-S: obrim la seu, omplim els carrers! Un any després, seguim prenent partit’, la CUP celebrarà un vermut veïnal, actuacions musicals i una taula rodona de debat amb David Fernández, Mireia Montesinos, Jaume Asens, Marcel Mauri i Carme Sansa. A l’acabar, es farà una marxa fins a la manifestació convocada per Òmnium Cultural i l’ANC al Departament d’Economia i Finances.

Aquest dijous farà un any dels fets del passat 20 de setembre i de l’ofensiva de l’Estat espanyol i del seu aparell policial a la seu nacional de la CUP i al Departament d’Economia i Finances i de la clara vulneració de drets civils i polítics a través de detencions, escorcolls i setges policials, amb la finalitat d’exercir la repressió i evitar la celebració del Referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre.

Tot i així, el 20-S va suposar una jornada històrica gràcies a la gent, que de forma autoorganitzada, va sortir als carrers a defensar la democràcia i la voluntat popular d’exercir el dret a l’autodeterminació, demostrant que a través de mobilitzacions massives i de la desobediència civil no violenta es podria celebrar el Referèndum de l’1 d’octubre.

Aquell dia va suposar una victòria per la gent, que va posar el cos i la intel·ligència col·lectiva i que es va veure més forta i junta que mai. Tot el que es va aprendre aquell dia es va dur a terme també l’1 i el 3 d’octubre, quan l’autoorganització popular va permetre que s’obrissin els col·legis electorals i que se celebrés el Referèndum fent front a la repressió policial i que es dués a terme una vaga general massiva que va aturar Catalunya, posant de manifest la voluntat majoritària.

Un any després, l'esperit del 20 de setembre segueix viu i el volem fer present convidant a totes les veïnes, militants i persones d'arreu que van venir a defensar la seu nacional de la CUP en una jornada d’accions durant tot el dia. Sota el lema ‘20-S: obrim la seu, omplim els carrers! Un any després, seguim prenent partit’, la CUP celebrarà un vermut veïnal, actuacions musicals i una taula rodona de debat amb David Fernández, Mireia Montesinos, Jaume Asens, Marcel Mauri i Carme Sansa. A l’acabar, es farà una marxa fins a la manifestació convocada per Òmnium Cultural i l’ANC al Departament d’Economia i Finances.

Programa:

12h Roda de premsa i tot seguit vermut veïnal

16h Projecció del documental sobre el 20-S

17h Actuacions musicals

17.30h Taula Rodona amb

- David Fernàndez

- Mireia Montesinos

-Marcel Mauri

- Jaume Asens

- Carme Sans

Presentat per Mireia Vehí.

Tot seguit a la manifestació cap a la conselleria d'Economia i Hisenda!