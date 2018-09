Repressió

Arxivada la denúncia dels Mossos contra 16 veïnes de la Floresta pel 8N

El Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Rubí ha acordat l’arxiu de les diligències obertes per autor desconegut. La breu nota del jutge recorda que la mera presència de vehicles a la zona no permet deduir qui havia participat en una protesta propera. Criteri elemental que els Mossos d’Esquadra van obviar per imputar delictes de desordres al major nombre de veïns possible.

La repressió al 8N, causa general i desesperada

L’èxit de les mobilitzacions posteriors a l’1 d’octubre van forçar la direcció dels Mossos ha donar carta blanca als agents per tal de coaccionar, per la via de les nombroses identificacions i imputacions, el dret legítim de manifestació. Era el 8 de novembre i la jornada de Vaga General era qüestionada per la patronal que va portar als jutjats la licitud de la convocatòria. En aquest context, i amb talls de carreteres i línies fèrries, més de 200 persones van ser requerides pels agents a mostrar els seus dnis, sovint de manera aleatòria.

Moltes d’aquestes actuacions han comportat l’encausament judicial i, en la majoria dels expedient, un degoteig continu d’arxius. Havent de suportar citacions per declarar i algunes detencions pel fet d’haver-s’hi negat, com les regidores de la CUP de Ripoll. En molts casos però, com a Tarragona, amb 39 persones identificades, el Departament d’Interior de la Generalitat, del conseller Buch, reprèn la via repressiva un cop arxivada la via penal. Ara amb expedients administratius, és a dir, multes polítiques que arriben amb el nou govern post-155.

En el nostre cas, les imputades hem quedat lliures de tota imputació per autor desconegut. Amb aquesta lògica contundent es tanca aquest breu capítol repressiu que emmarquem en el seu context polític. Va ser un intent d’escarmentar unes quantes de nosaltres però amb l’objectiu de paralitzar-nos a totes. Contràriament, afirmem que l’assemblea veïnal en surt reforçada com ja vam demostrar engegant la campanya pública amb la que vam foragitar la por a la repressió i vam afirmar que seguim i seguirem al peu del canó.

Tot i la satisfacció de saber-nos lliures de tota imputació recordem que encara hi ha dues veïnes de Sant Cugat investigades per talls en les vies del tren, del mateix 8N. Per elles, i per la llibertat dels presos, preses i exiliades polítiques, continuem la lluita. El camí cap a la llibertat!