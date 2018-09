CATALUNYA NORD

Activistes nord catalans creen la web Visca-llibertat.cat per informar de la quarta exposició sobre el procés independentista que es pot veure aquest setembre al Rosselló

Activistes nord catalans han creat la web Visca-llibertat.cat (sense relació amb llibertat.cat) per informar de la quarta exposició sobre el procés independentista que es pot veure aquest setembre a Perpinyà. Les exposicions paral·leles a Visa pour l’image (el festival oficial es va negar a tractar la temàtica del procés independentista) són quatre: ‘Vis a vis: 155 fotos per la llibertat‘, ‘55 urnes per la llibertat‘, ‘La revolta de les urnes’ i ‘Visca per la llibertat‘.



El dia 31 d’agost , a les 18h30 a la Casa de la Catalanitat Perpinyà, el President Carles Puigdemont i el President Quim Torra van participar a la inauguració de l'exposició 55 URNES PER LA LLIBERTAT. La Casa del Consell departamental acollirà l'exposició fins el 25 de setembre (els caps de setmana aquesta exposició està tancada).



Una hora abans s’inaugurà també a la capital del Rosselló l’exposició VIS a VIS , 155 FOTOGRAFIES PER LA LLIBERTAT , amb la participació de la Roser Vilallonga i del Jordi Borràs, els dos fotoreporters que han ideat l'exposició. El dissabte 1 de setembre a les 18h a l'antiga Casa de la Vila de Pesillà dins la iniciativa VIS a VIS s'inaugurà l'exposició fotogràfica de Roser Vilallonga: "Un poble, un país, un anhel", 39 fotografies explicant els any que han portat Catalunya de l'autonomia a la construcció de la República.



La sala Mailly de Perpinyà, carrer Mailly 5, presenta del 30 d’agost al 9 de setembre LA REVOLTA DE LES URNES, la tercera proposta alternativa a Visa pour l’image.



La quarta exposició sobre el moviment independentista és ‘VISCA PER LA LLIBERTAT‘ (amb la seva web Visca-llibertat.cat) que es pot visitar a diferents locals de Perpinyà de l’1 de setembre al 16 d’octubre i ha estat organitzada pel grup nordcatalà Angelets de la Terra (totes les exposicions sobre el procés del Rosselló han estat organitzades per associacions nordcatalanes). Els Angelets de la Terra han organitzat diversos 'Concerts per la llibertat' dels presos polítics catalans.

Ultimament les exposicions fotogràfiques sobre el procés independentista han proliferat molt gràcies a les iniciatives de micromecenatge que s'estenen per tots els Països Catalans.