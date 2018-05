Carta al Batlle de Perpinyà, amb còpia a Carme Forcadell a la presó de Madrid

(Carme Forcadell va rebre fa dos anys el premi Joan Blanca. Avui és a la presó)

Senyor Batlle de la Fidelíssima Vila de Perpinyà:

Un any més, per Sant Jordi, la Vila de Perpinyà ha atribuït el Premi Joan Blanca.

Joan Blanca va patir presó i mort perquè era català.

He de suposar que teniu, Senyor Batlle, la llista de persones que han rebut aquest premi. Tots són lluitadors per la llengua i pel país. No sé si recordeu que ara fa dos anys, vareu atribuir aquest premi a Carme Forcadell, Presidenta del Parlament de Catalunya. No sé si sabeu, Senyor Batlle de la Fidelíssima, que Carme Forcadell està tancada en una presó de Madrid. No sé si us han explicat que aquesta Senyora no ha estat condemnada ni jutjada, i que està en presó preventiva... aquella presó que només s'imposa quan el presumpte criminal és perillós per la societat.

En les declaracions que heu fet recentment afirmàveu que seu solidari amb els polítics empresonats ("collègues" dèieu) però que anomenar-los "presoners polítics" és una "radicalització". Francament, no us entenc. Perquè si no són presoners polítics, són uns radicals que mereixen la presó i no entenc com podeu ser solidari amb aquests criminals. Però el pitjor de tot és que després d'això declareu que l'única solució és un Referèndum! Un Referèndum és precisament lo que han organitzat aquests col·legues vostres. I és precisament per això que són a la presó! I precisament això que no vol Espanya (tot i que, segons centenars de juristes cabria perfectament en la constitució!)

Aquesta Senyora, a qui vàreu donar el premi Joan Blanca en gran pompa fa dos anys, està podrint en una presó infame al costat dels presos comuns perquè era Presidenta d'un Parlament elegit democràticament, que va tenir la gosadia de respectar el mandat popular i organitzar un referèndum! I en una altra presó de Madrid, hi ha per exemple els Presidents de l'ANC i ÒMNIUM, les Associacions més pacifiques i plurals del teixit civil català. Aquelles que han organitzat les manifestacions més multitudinàries i pacífiques d'Europa sense que es trenqui un vidre, ni un neumàtic ni un contenidor d'escombraries.

Heu vist alguna cosa semblant a França? No us interroga això?

I aquests perillosos activistes també estan podrint en presó preventiva... en espera de que les clavegueres del règim trobin alguna justificació per fer-los un judici que actualment no poden fer.

Us expliqui això, Senyor Batlle de la Fidelíssima Vila de Perpinyà, perquè tinc la impressió que no esteu al corrent o que esteu mal informat. Lo que us expliqui és tan gros que no puc creure que sabent-ho, no us manifesteu com a simple demòcrata en contra d'aquests procediments. Però des d'aquí ja senti la vostra objecció: "El referèndum no era acordat, no era legal". M'ho esperava perquè vaig llegir en les vostres declaracions que "l'Espagne est un état de droit et la constitution a été votée par beaucoup de monde" i que "la justice fait son travail".

El Senyor Batlle no deu llegir La Semaine du Roussillon que és un dels pocs diaris que han fet un treball seriós sobre l'extrema corrupció del règim polític espanyol, sobre la seva filiació directa amb el franquisme, sobre l'absència total de divisió de poders, sobre la politització de la justícia, de la policia i dels mitjans de comunicació.

Ens van "vendre" una "transició democràtica" que no era res més que cosmètica per tal que no canviés res.

La Constitució de la que parleu va ser negociada pels militars amb la pistola a la butxaca i l'amenaça d'un cop d'estat (i un cop d'estat: Tejero!). La monarquia no ha estat mai votada (hagués perdut!) sinó imposada per Franco que en va fer la garantia de que el seu règim autoritari i corromput continuaria després d'ell (atado y bien atado!) I l'amnistia va servir sobretot per impedir tota posada en causa dels jutges i policies i poíitics i empresaris compromesos amb el franquisme. Es tractava de permetre a aquesta judicatura, a aquesta policia, a aquesta classe política i a aquesta corrupció de continuar al mateix lloc (contràriament a lo que va passar a Alemanya o a Itàlia...). Tot això, avui, ja és de domini públic, Senyor Batlle: Ho sap tothom! I també se sap que el Parlament Català i el Govern van demanar el referèndum a Madrid divuit vegades de divuit maneres diferents i la resposta sempre ha estat l'absència de resposta política. Només respostes repressives.

Senyor Batlle, Catalunya va votar la Constitució amb la por al ventre i una esperança de canvi! Ho va fer tot en les regles de la "nova democràcia". Fins i tot, quan va voler modificar el seu estatut, el va negociar al Parlament amb una àmplia majoria, el va negociar al Congrés de Madrid, el va votar en referèndum per una àmplia majoria. I aquest estatut se'n va anar a les escombreries (poubelle!). Heu parlat d'estat de dret? L'estat de dret consisteix a canviar membres del Consell Constitucional, posar-hi membres del PP i del règim i fer-lo votar contra el nou estatut i tururut violes! Cop d'estat a l'estat de dret.

Ens heu dit, també, que la justícia fa la seua feina. Prefereixi pensar que esteu mal informat i per això us ho expliqui: El treball de la justicia consisteix a continuar la repressió violent i indiscriminada de la policia el dia del Referèndum: Heu de saber que la mateixa Vicepresidenta del govern espanyol ha declarat repetidament que és el govern i el partit popular qui ha decapitat i empresonat l'independentisme. Dir que la justícia fa el seu treball... és riure's de Montesquieu! Ja heu vist que l'estat de dret espanyol del que ens parleu, és incompatible amb l'estat de dret belga, amb el danès, amb el noruec, amb l'escocès...i ara amb l'alemany que deixa Puigdemont en llibertat, diu que no hi ha rebel·lió ni sedició en absència de violència, i aviat dirà que no hi ha ni malversació perquè no troben cap manera de demostrar-la.

Senyor Batlle de la Fidelíssima Vila de Perpinyà (és amb tota la intenció que insisteixi en aquest títol de la nostra vila, ja sabeu el perquè!) : Que estigueu a favor o en contra de la Independència de Catalunya no és el tema d'aquesta carta i és el vostre dret més estricte d'expressar-ho. Estem parlant aquí de drets fonamentals i de democràcia trepitjada sense vergonya. Sapigueu que la població de Catalunya Nord és molt sensible a aquesta qüestió i que segueix els esdeveniments amb inquietud. Seguim amb esperança els posicionaments de molts dels vostre col·legues, cada dia més. Sapigueu que les vostres declaracions han ferit molta gent. Si teniu ben present la història de la Vila que administreu, comprendreu el per què.

Us transmeti l'adreça de la Presidenta Forcadell, per si voleu enviar-li el vostre sosteniment, recordeu que té la medalla de la Fidelíssima Vila amb el nom de "Joan Blanca" . Recordeu Joan Blanca. Recordeu Carme Forcadell. Recordeu els lluitadors per la llibertat.

Carme Forcadell, Centro Penitenciario Madrid I, Mujeres, Mód B2

Carretera de Alcala-Meco Km 4, 5 / 28 805 Alcala de Henares (Madrid)

Francesc Bitlloch (Secretari de la Territorial ANC Cat Nord)