Ni presos ni exiliats

Unió de Pagesos mobilitza uns 80 tractors per anar plegats la presó del Puig de les Basses

Aquest dimecres, una vuitantena de tractors de les comarques nord-orientals s'han mobilitzat per anar plegats fins a la presó del Puig de les Basses, on hi ha empresonada Dolors Bassa. La marxa havia estat convocada per la Unió de Pagesos (UP).

Davant del centre penitenciari s'hi han aplegat unes 300 persones per reclamar la llibertat per als "presos polítics" i el retorn dels exiliats.

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha fet una crida a plantar cara a un estat "demofòbic" que és "amic de la corona, dels mafiosos i dels que venen armes". "Nosaltres som hereus de les persones que van haver d'exiliar-se per una dictadura, igual que ara, perquè són els mateixos feixistes i falangistes els que ens els tenen tancats a la presó", ha criticat Jordà.

La germana de Dolors Bassa, Montse, ha llegit una carta de l'exconsellera on agraeix les mostres de suport i afirma que "la indignació i la ràbia han de deixar pas a la fermesa i la serenor". Bassa també ha fet una piulada donant gracies a la mobilització: "Orgullosa de ser filla d'un pagès de l'Empordà. El compromís de la pagesia, una vegada més, és clau. Gràcies per la tractorada. Visca la terra! "