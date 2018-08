Repressió

La policia francesa arranca una pancarta que demanava la llibertat dels presos polítics sobre un pont a Catalunya Nord

Com cada dissabte, al pont a damunt l'autopista entre Pollestres i Cànoes entre 15 i 20 nord-catalans han penjat una lona per a demanar l'alliberament dels presos polítics i el return dels exiliats.

La sorpresa ha estat la d'aques cap de setmana mentre realitzaven l'acció reivindicativa de posar la pancarta. S'han trobat primer amb l'arribada d'un cotxe amb dos gendarmes, que s'ha aturat al pont i sense baixar ni dir "Bonjour", els gendarmes han demanat cridant al seu altaveu la presència d'un responsable.

Mentre es dirigia un dels concentrats al cotxe policial li han dit des del vehicle policial "Enlevez cette banderole ou on vous embarque, vos papiers d'identité" i sense esperar cap resposta baixa un gendarme i es dirigeix cap a la resta del grup on repeteix l'amenaça: "enlevez cette banderole ou on vous embarque", mentre l'altre fa efectiva la identificació.

Tot i el crit d'amenaça els concentrats no treuen la pancarta. El gendarme demana si tenen autorització de la prefectura per a manifestar, expliquen que no, que "no és necessari, per tant no l'han demanada". El policia els explica que si no tenen autorització és que la manifestació està prohibida, llavors li demanem la justificació de la prohibició, el paper prefectoral que estipula aquesta interdicció. Incapaç d'ensenyar res, el policia afirma una manifestació no autoritzada és prohibida...

A tot això arriba un altre vehicle policial, el to dels gendarmes comença a pujar, mentre els concentrats reivindiquen el seu dret a manifestar-se. En un moment de tensió, un gendarme agafa l'estelada d'un manifestant i la trenca pel pal i la resta treuen i trenquen la pancarta penjada sobre el pont i se l'emporten- Tot seguit apareix un tercer vehicle policial, com indicant que ja han acabat la feina represora i marxen.