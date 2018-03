Nacions Unides condemna la violència policial espanyola contra Catalunya

Nova advertència de l’ONU a l’Estat per la vulneració de drets humans a Catalunya. L’Alt Comissionat de Drets Humans de l’ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha alertat l’Estat que la presó preventiva hauria de ser “una mesura d’últim recurs”.

En la presentació de l’informe anual de les activitats d’aquest òrgan de Nacions Unides, també insta a la resolució del conflicte independentista “mitjançant el diàleg polític” i no la repressió.

En aquest sentit, l’Alt Comissariat també es mostra “consternat” per la “violència” policial durant l’1-O. “Tenint en compte el que va semblar un excessiu ús de la força per part de la policia, la descripció de l’acció policial l’1 d’octubre de ‘legal, legítima i necessària’ és qüestionable”, afirma Zeid Ra’ad Al Hussein.

Cal recordar que el mateix Alt Comissionat ja es va mostrar “pertorbat” per la violència dels cossos de seguretat de l’Estat el 2 d’octubre passat.

A final del 2017, dos experts de l’ONU van redactar un informe publicat per l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans en què denunciaven la repressió espanyola contra el referèndum del primer d’octubre. La nota, anomenada ‘Espanya ha de respectar els drets fonamentals en resposta al referèndum català’, feia una crida al govern espanyol a aturar les mesures contra l’1-O per no interferir en els drets fonamentals de la llibertat d’expressió, reunió, associació i participació pública.

Signat pels experts Alfred de Zayas i David Kaye, el report deia que, independentment de la legalitat del referèndum, les autoritats espanyoles tenien la responsabilitat de respectar els drets essencials de les societats democràtiques. També recordaven les mobilitzacions dels ciutadans, la clausura de pàgines web i la prohibició d’actes polítics.