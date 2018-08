17A

La fiscalia de l'Audiència Nacional espanyola exigeix als Mossos informació i la pancarta contra el rei del 17-A

El ministeri públic espanyol ha demanat informació i la pancarta al cos dels Mossos, que els va trametre la informació a partir del requeriment sobre les persones que eren dins del pis i el propietari de l’immoble des d'on es va penjar la pancarta amb el rei cap per avall, per un possible 'delicte d'odi'