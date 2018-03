Drets i llibertats

El TEDH condemna Espanya per criminalitzar la crema de fotos del Rei

Aquest matí s'ha sabut oficialment la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, amb seu Estrasburg. La màxima instància judicial europea condemna el Regne d’Espanya per haver vulnerat el dret a la llibertat d’expressió de l’Enric i el Jaume, veïns de Girona i de Banyoles, respectivament. Dona la raó als independentistes i anul·la les sentències que l’Audiència Nacional i el Tribunal Constitucional havien emès considerant-los culpables del delicte d’injúries a la Corona.

La sentència evidencia la manca de llibertats i cultura democràtiques a l’Estat Espanyol. Suposa el primer pronunciament contundent en aquest sentit d’ençà de l’inici de l’onada repressiva arran de la celebració del referèndum i la proclamació de la República. I ens esperona en continuar el combat, en tots els fronts, incloent el jurídic internacional.

Segons Alerta Solidària, "la cort d’Estrasburg proclama el valor fonamental que per a tota democràcia té el dret a la llibertat d’expressió. Dret d’especial protecció quan s’empra com a fórmula de crítica política en al·lusió a un càrrec públic. I per tant, Europa dona la raó als qui entenem vàlida la crema de fotografies com un mitjà més d’expressió del rebuig profund que sentim per al monarca Borbó i la institució que representa. L’ús del foc queda emmarcat com a acte de reivindicació política, reconeixent el tribunal que és un mitjà vàlid per captar l’atenció dels mitjans d’aquells qui no hi poden accedir amb facilitat".

Estrasburg retreu que la resposta de l’Estat no va ser ni proporcional cap a la legitimitat de la protecció dels drets de la persona criticada, el rei dels espanyols, ni tampoc era necessària en el context d’una societat democràtica.

Alerta Solidària ha insistit durant molts anys, d’ençà d’aquell 13 de setembre de 2007 en que tot va començar. "Ho hem fet perquè sabíem que teníem raó i perquè volíem demostrar la repressió política que patim en aquesta presó de pobles denominada Espanya", remarca l'organització antirepressiva.

Alerta Solidària ha dedicat aquesta contundent victòria a totes les persones que pateixen la repressió política, a les que són a l’exili o a la presó, així com molt especialment als companys Josep Valtonyc, Pablo Hasél i Àlex Elgio. La lluita contra la infàmia monàrquica és la lluita per la llibertat d’expressió i la llibertat de tot un poble.

També agrair la determinació i constància dels dos represaliats d’aquella acció de protesta que comportà una onada de pires monàrquiques arreu dels Països Catalans i fins i tot arreu de l’Estat Espanyol.