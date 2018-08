JJMM 2018

La CUP demana explicacions sobre per què el que havia de ser camp de rugbi del «llegat dels Jocs» és només un parterre

La CUP de Tarragona ha expressat la seva màxima indignació en llegir el comunicat que el Club de Rugby Tarragona ha fet arribar a les seves sòcies i socis després de visitar les instal·lacions del camp on havien de jugar a partir de l'acabament dels Jocs Mediterranis, precisament a l'anella olímpica de la ciutat i resultat del que des de l'Equip de Govern s'anomena «el llegat dels Jocs».

Segons el Club de Rugby Tarragona, una entitat que treballa l'esport base i escolar, s'implica en projectes socials i representa Tarragona per tota Catalunya, l'Estat i més enllà, el passat 25 de juliol «durant una visita in situ al camp, els tècnics d’arquitectura municipal ens van informar que el mal estat de la gespa és degut a que no es va projectar per a ús esportiu; la gespa i la sorra que han posat són de jardí. Amb l’agreujant que hi ha una empresa de manteniment que només mantindrà aquest espai com a un parterre, no com a una instal·lació esportiva.»

Exigeix una explicació clara i ràpida sobre aquest punt al govern de Ballesteros. Si aquesta informació és real, la qual cosa no posa en dubte perquè un club que practica l'esport amateur amb 33 anys d'història a la ciutat, ens mereix tota la credibilitat, pensem que és una veritable vergonya i exigim responsabilitats.

A dia d'avui, tal com explica el Club de Rugby Tarragona, «el que havia de ser el camp de rugby municipal situat a l’Anella Mediterrània i que formava part del Llegat dels Jocs, únicament és una explanada d’herba en males condicions que, a més, no és apta per a la pràctica esportiva. Un enorme parterre que simula un camp de rugby.»

Des de la CUP de Tarragona exigeix conèixer qui va decidir fer aquest desastre. Un desastre que confirma la improvisació, el treball de cara a la galeria i la vergonya de ser part d'un Ajuntament i d'una ciutat que no mereix en cap cas un Govern tan inepte i mentider com ara té.

La CUP se solidaritza amb les sòcies i socis del Club de Rugby de Tarragona i els demanem perdó en nom de l'Ajuntament de Tarragona per no haver pogut evitar el desastre dels Jocs Mediterranis i del seu llegat enverinat. Si només una part dels diners llençats en aquest esdeveniment desastrós s'haguessin utilitzat per acompanyar l'esport base de la ciutat els no-Jocs haguessin estat un veritable èxit.