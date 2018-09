Entrevista a l'advocat del president Puigdemont i dels consellers exiliats sobre la citació del jutge Llarena el 4 de setembre a Bèlgica

Gonzalo Boye: ‘El govern espanyol actua atemorit pel que dirà l’opinió pública’

Ahir el Ministeri de Justícia espanyol va emetre un comunicat en què assegurava que no defensaria el jutge Pablo Llarena dels seus ‘actes privats’ en el judici que ha de començar el 4 de setembre a Bèlgica. Gonzalo Boye, l’advocat del president Puigdemont i els consellers exiliats, va afirmar que el govern espanyol no deia la veritat. En aquesta entrevista explica per què considera que és una excusa per acabar defensant igualment Llarena.

Parlem breument amb Boye sobre aquest moviment del govern espanyol i què pot passar arran d’aquesta citació de Llarena davant la justícia belga.

—Heu dit que el Ministeri de Justícia espanyol no diu la veritat en el comunicat en què explica que no defensarà Llarena a Bèlgica dels seus ‘actes privats’.

—És un plet civil. És a dir, jo us demando i ve la vostra cap a defensar els vostres interessos? Això no és possible. Hi ha una cosa que es diu falta de legitimació passiva. En els plets civils, si jo us demando a vós, el vostre pare, la vostra mare, el vostre cap o el vostre veí no hi tenen res a fer! És a dir, si contracten un advocat a Bèlgica, és per a defensar Llarena.

—Per tant, creieu que els arguments del govern espanyol quan afirma que defensaran la sobirania d’Espanya i la justícia és una excusa?

—És clar. La justícia espanyola no l’ha pas demandada ningú. Us poso un exemple més fàcil, un plet de divorci. Pot entrar la vostra sogra amb el seu advocat?

—No.

—Oi que no? En aquesta demanda tampoc. És a dir, és tan brutal com això el que diuen.

—Es poden separar les paraules de Llarena en un àmbit extrajudicial de la instrucció contra els dirigents independentistes? Si és acusat de ser un jutge parcial, és precisament pel que ha dit en un àmbit privat.

—Exacte. És contradictori. Actuen atemorits pel que diran, no perquè tinguin raó. M’imagino que estan nerviosos perquè l’opinió pública espanyola se’ls tira a sobre, però ells saben perfectament que això que fan no és presentable. Ho saben.

—Manquen dues setmanes per al 4 de setembre, quan Llarena serà citat a declarar a Bèlgica. És poc temps per a preparar la defensa.

—Estan desesperats. No saben com sortir-se’n, en el debat públic.

—És obligatori contractar un advocat belga per defensar Llarena? Diuen que estudien la contractació d’un bufet privat.

—És clar, no el pot defensar un advocat que no sigui col·legiat a Bèlgica.

—També diuen que això pot acabar amb accions d’Espanya al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i al Tribunal de l’Haia.

—Això també ho deien quan Llarena pensava a presentar una qüestió pre-judicial al Tribunal de Justícia de la UE. Vejam, que Espanya no és part del plet! És un plet entre vós i jo. A mi no em dugueu la sogra, coi. Es poden endur una sorpresa, que no els deixin entrar als jutjats.

—Però van refusar d’acceptar la notificació de la justícia belga a Llarena.

—Llarena ha estat perfectament notificat d’acord amb la legislació belga.

—Què pot passar si no es presenta a Bèlgica el 4 de setembre?

—Que sigui declarat en rebel·lió i el plet continuï endavant en aquesta condició.

—Llarena serà un fugitiu de la justícia?

—Un rebel. En termes civils es fa servir el mot ‘rebel’. Ara, a la recusació que vam presentar el 5 de juny li vam aportar la còpia de la notificació original amb la traducció jurada. No pot dir que no ha estat notificat d’acord a la llei belga.

—Aviat el PP i el PSOE començaran a negociar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), qüestionat per la falta d’independència respecte dels partits polítics.

—Em sembla increïble que els partits es reparteixin el poder judicial. Ja veiem què passa. El sistema espanyol no permet d’exigir responsabilitats a jutges com Llarena, que són un poder per si mateixos.

—El jutge Elpidio José Silva fins i tot feia broma sobre suprimir el CGPJ i que els jutges passessin a dependre directament del govern espanyol.

—Sí… El poder judicial ha demostrat que va a la seva. El problema no és que no sigui independent, és que no té contrapoder ni control.