Noves agressions ultres a Girona

La Plataforma Antifeixista Gironina ha publicat un comunicat denunciant una nova agressió feixista que tot seguit reproduïm:

"La nit del dissabte 21 al diumenge 22 de juliol, entre les dotze i la una de la matinada, un grup de sis homes vestits amb samarretes de simbologia explícitament nazi caminava pel Barri Vell de Girona, en la zona on ja han protagonitzat una sèrie d’agressions en les darreres setmanes, la darrera d’elles just el dissabte anterior, quan van amenaçar a un grup de joves que es trobaven al Bar Sant Fèlix al crit de ‘cogedlos, que a éstos nos los cargamos’. És per això que, conscients de la gravetat de la situació, un grup de ciutadanes assegudes a una terrassa va decidir recriminar públicament la presència del grup feixista, que automàticament van posar-se en posició de guàrdia i van atacar els joves de la terrassa a cops de puny i peu, amb l’ajuda de cadenes que duien a sobre. Poc després, es va produir una altra agressió en el moment en que es dirigien al Casal Independentista el Forn, objecte de nombrosos atacs feixistes els darrers mesos.

Del grup de 6 neonazis, se’n van poder identificar dos: Raúl Galán i Jordi Cuesta Herencia, amb llargs historials en els moviments feixistes. Tots dos van participar en l'atac contra l'Escola d'Hostaleria de Girona mentre s’hi celebrava la consulta del 9N i són habituals de les concentracions i manifestacions de l'extrema dreta, com els 12 d’Octubre feixistes de Montjuïc, a Barcelona. També se’ls ha pogut veure participant en actes de Plataforma x Catalunya i les seves Joventuts Identitàries.

Davant d’aquests fets, des de la Plataforma Antifeixista Gironina, reiterem la denúncia dels casos d’agressions feixistes que s’han produït a Girona, molt especialment durant els darrers sis mesos, que tenen continuïtat amb altres agressions arreu de Catalunya, com la que ha patit el fotoperiodista Jordi Borràs i el Casal Popular Tres Voltes Rebel, de Nou Barris de Barcelona. És del tot intolerable que grups neonazis, clarament identificats, organitzats i armats, patrullin pels carrers de Girona amb total impunitat cercant noves víctimes per a les seves ràtzies. Encara crida més l’atenció que malgrat els discursos aparentment antifeixistes dels representants polítics el pes de la repressió caigui una vegada rere l’altra contra les que combaten l’odi i no pas contra feixistes i nazis, és en aquest sentit que s’emmarca la imputació de tres companyes de l’Espai Antiracista per delictes d’odi després d’una querella de Plataforma x Catalunya.

Per això exigim a l’Ajuntament de Girona que expliqui quines mesures ha pres i pensa prendre per impedir que els nazis continuïn escampant por i odi als carrers de la ciutat. Així mateix l’instem a prendre les mesures per evitar que elements nazis continuïn organitzant-se i expressant-se a l’empara del Girona Futbol Club -un club sostingut en bona part gràcies als recursos públics municipals- i la seva grada d’animació Jovent Gironí. Convoquem a tothom a manifestar-se en aquest sentit al proper ple de l’Ajuntament de Girona, el dilluns 30 de juliol, a la plaça del Vi, després de la concentració per a les preses polítiques i exiliades.

Com vam anunciar en el comunicat de presentació de la Plataforma, tenim clar que quan es tracta de combatre el feixisme no podem permetre’ns cedir ni un pam d’impunitat als feixistes. Seguirem teixint espais lliures de racisme i feixisme i lliures de qualsevol discriminació. Serem allà on calgui, plantant cara a tota persona o col·lectiu que vulgui sembrar la por i l’odi. Col·lectivament, seguirem dempeus en el combat contra el feixisme. Cap agressió sense resposta! Feixisme, mai més, enlloc i contra ningú.".

D'altra banda s'ha fet públic que fa pocs dies José Javier Murillo Santiago, director de l'oficina de correus del carrer Lluís Pericot de Girona (tot i que ha esborrat el seu perfil de linkedin potser perquè aspira a canviar de feina), va encarar-se amb una persona que li recriminava que arrenquès llaços grocs a la platja de l'Escala. S'ha publicat un vídeo dels fets que s'ha fet viral a les xarxes socials on es veu a Murillo amb una samarreta taronja arrencant els llaços penjats a una barana i al minut 2:10 fent la salutació feixista.