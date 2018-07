Memòria independentista

Condol, memòria i homenatge per Eva Serra: la xarxa recorda la historiadora i la lluitadora independentista

Un cop s'ha conegut la mort de la veterana independentista i historiadora Eva Serra i Puig (Barcelona, 1942) nombroses persones, entitats o organitzacions hi han mostrat el condol i han expressat el darrer comiat.

El darrer adéu a la històrica independentista s'ha fet palès a les xarxes des de molts àmbits: des del cultural, l'acadèmic, el personal i el més militant.

Hem de lamentar la mort d'Eva Serra, jurat del Premi Ferran Soldevila.

Gran persona i referent de la historiografia catalana, lluitadora per les llibertats i els drets nacionals. Sempre serà amb nosaltres. pic.twitter.com/QUhS9ACS5b — Fundació Congrés de Cultura Catalana (@FundacioCCC) 3 de juliol de 2018

Expressem el nostre condol per la mort de l’afiliada i incansable lluitadora pels drets dels treballadors i treballadores d’aquest país, Eva Serra.



Sempre et recordarem.

El millor homenatge serà la victòria. pic.twitter.com/o5hKyBXLYU — Intersindical-CSC 🎗 (@I_CSC) 3 de juliol de 2018

Ens ha deixat Eva Serra i Puig. Historiadora i militant independentista. Gràcies a la seua lluita, la flama de la llibertat dels Països Catalans va sobreviure al franquisme i a la trasició del 78. Seguirem! #llavorsdellibertat — Llavors de llibertat (@homenatgeCala) 3 de juliol de 2018

Ens ha deixat l'Eva Serra. Que la terra li sigui lleu. https://t.co/mqHtueP2PJ — Eudald (@eudaldcc) 3 de juliol de 2018

Impactat per la notícia de la mort d’Eva Serra, referent intel.lectual, de combat nacional i social i de compromís personal amb els Països Catalans, des dels temps mès durs. Record i homenatge per la seva fidelitat! — Carod-Rovira II*II (@CarodRoviraJLl) 3 de juliol de 2018

Nuestro pésame por el fallecimiento de la historiadora y activista Eva Serra i Puig. pic.twitter.com/BCbvWzkSsV — ➕ Súmate 🎗 (@sumate_asoc) 3 de juliol de 2018

El més sentit condol per la mort d'Eva Serra i Puig, historiadora i militant independentista, referent de lluita incansable en la defensa de la llibertat i la justícia social dels Països Catalans https://t.co/MHhkQjMQzP — David Minoves (@davidminoves) 3 de juliol de 2018

Ens ha deixat una de les lluitadores imprescindibles, l'Eva Serra. Llarga vida a la seva memòria. Fil roig per l'alliberament social i nacional. La #República serà per tu també Eva. pic.twitter.com/Aj1hvNj3VL — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 3 de juliol de 2018

@Poble_Lliure 27 mFa 27 minuts Avui ens ha deixat l'Eva Serra. Incansable lluitadora per la llibertat del nostre poble, feminista i d'esquerres. Per tu i per tots els que ens heu deixat, farem història i guanyarem, companya✊🏽@indepesCCOO — #RepúblicaCatalana (@perermerono) 3 de juliol de 2018

Mal de dir adéu, Eva Serra.

Ho vas escriure, sobretot, perquè ho vas viure.

I perquè sempre vas saber resistir-ho tot.

I ens van ensenyar a fer-ho.

Gràcies per tot i per tant.

Tu per nosaltres,

d'ara en endavant,

nosaltres per tu.#seguimseguirem pic.twitter.com/uDNDtWznLE — David Fernàndez (@HiginiaRoig) 3 de juliol de 2018

Avui ens ha deixat l'Eva Serra. Incansable lluitadora per la llibertat del nostre poble, feminista i d'esquerres. Per tu i per tots els que ens heu deixat, farem història i guanyarem, companya✊🏽



Una abraçada a tota la família pic.twitter.com/fWhWFScH23 — Poble Lliure 🎗 (@Poble_Lliure) 3 de juliol de 2018

Ens ha deixat una dona, feminista, independentista, d' esquerres... una dona que ha fet história amb la seva vida de lluita constant, coherent i vehement, l' Eva Serra.

I sento una terrible i freda sensació de desamparament.... Eva , que el cami et sigui planer. — Gabriela Serra (@mgabriela_serra) 3 de juliol de 2018

M'arriba la trista notícia... Ha mort Eva Serra, historiadora i lluitadora per la independència i la llibertat. Bon viatge per als guerrers... pic.twitter.com/gdVkMK7wkP — JaVme Marfany (@JaumeMarfany) 3 de juliol de 2018

Ens ha deixat la historiadora, independentista i històrica militant del #PSAN, Eva Serra i Puig.



Tota una vida de combat incansable en lluita per l'alliberament dels #PaïsosCatalans, la classe treballadora i pel feminisme.



Que la terra et siga lleu companya! ✊ pic.twitter.com/1woEWH0jBU — Arran la Ribera (@ArranLaRibera) 3 de juliol de 2018