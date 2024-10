Feixisme

Manifestació a Ripoll contra l'extrema dreta i el govern municipal de Sílvia Orriols

Serà aquest diumenge a les 11.30h a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i es llegirà un manifest on es denuncien multes arbitràries cap a persones de l'entorn del casal popular La Metxa.

El Casal Popular la Metxa de Ripoll ha convoca una manifestació de caràcter nacional per mostrar el rebuig a l'extrema

dreta i com a mostra de suport a la persecució política a la qual es veu abocada l'espai i les persones que en formen part. La manifestació compta amb el suport d'organitzacions i sindicats de diversos sectors, de la comarca i d'arreu del país; Òmnium Cultural, d'organitzacions de l'esquerra independentista, la CGT Osona i Girona, l'Organització Juvenil Socialista, els centenars de casals i ateneus de la Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans, etc. així com personalitats del món

cultural i polític.