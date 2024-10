Independetisme

La CUP dóna a conèixer el seu projecte a Cassà de la Selva

L’acte celebrat a l’Auditori de la Sala Galà de Cassà ha comptat amb la participació d’unes vint-i-cinc persones, amb les intervencions de Jordi Casas, diputat per la CUP a la Diputació de Girona, la regidora de Som Caldes Anna Salado i l’exregidor de la CUP- Alternativa per Llagostera Enric Ramionet.

L’objectiu és “donar a conèixer el projecte de la CUP a tots els pobles” i expandir “el model municipalista d’èxit de l’organització” tot replicant les polítiques de transformació de pobles i ciutats on governa la CUP-Som Poble, ha apuntat Casas. Salado ha posat en relleu la importància de tenir presència a tots els municipis per canviar les males dinàmiques de funcionament i “fer dels ajuntaments una institució transparent i pròxima, amb un projecte de futur i que millori la vida de la gent del poble”. Ramionet ha remarcat el valor i les possibilitats de treballar per la sobirania real des dels municipis, amb polítiques com la recuperació de serveis “que avui són en mans dels nostres principals enemics, de poble i de classe”.