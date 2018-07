Música

Arrenca "El Tingladu 2018" a Vilanova i la Geltrú sota el lema “Adoctrina’t”

L’onzena edició d’EL TINGLADU no afluixa respecte la celebració rodona del desè aniversari de l’any passat. La proposta pels dies 19, 20, 21 i 22 de juliol inclou alguns dels grups més reconeguts i populars actualment als Països Catalans com són TXARANGO, GERTRUDIS o ZOO i també oferirà la possibilitat de veure bandes internacionals com SFDK (Andalusia) i JARDÍN DE LA CROIX (Madrid) per primer i potser únic cop a Vilanova i la Geltrú. A més, com sempre ha fet EL TINGLADU tot plegat passarà en un recinte amb tots els serveis propis d’un festival però d’accés lliure i gratuït, sense haver de pagar entrada i al centre de la capital del Garraf, la plaça de l’1 d’octubre dins del parc de Baix-a-mar, l’espai que durant dècades va ocupar la fàbrica Pirelli.

El dijous dia 19 el festival obrirà portes a les sis de la tarda per començar a escalfar motors per la primera actuació: l’espectacle CLAP! dels penedesencs SIDRAL BRASS BAND (18.45h) que combina teatre, circ i música. Després serà el torn d’INTANA (20.10h), el grup capitanejat per Núria Moliner. Els OVIDI⁴ pujaran a l’escenari cap a 21.45h i tancaran la nit els vilanovins COPA LOTUS (23.45h).

El divendres 20 de juliol la nit abraçarà més els ritmes del rap i les bases electròniques. Des de Gurb, JU (19.30h) obrirà la programació amb la seva varietat festiva i desenfadada. El relleu el prendran les PUPIL·LES (21.00h) amb les seves cançons reivindicatives sobre bases ballables i contundents. A les 22.30 s’ha reservat un espai per a VALTÒNYC, el raper exiliat a Bèlgica a causa d’unes cançons crítiques amb el règim monàrquic espanyol. L’organització oferirà una reflexió sobre la llibertat d’expressió en solidaritat amb aquest i d’altres casos repressius semblants. A continuació serà el moment dels andalusos SFDK (22.45h), acrònim de Siempre Fuertes De Konsciencia són un dels grups pioners del rap en castellà. La nit de divendres s’acabarà els ZOO (00.45h) que pujaran per tercera vegada a l’escenari de EL TINGLADU.

El festival seguirà dissabte 21 de juliol al vespre amb les propostes més personals de PAU VALLVÉ (19.00h) i JOAN MIQUEL OLIVER (20.30h). El mateix dia ressonaran amb potència també les guitarres del grup madrileny JARDÍN DE LA CROIX (22.15h). La nit més eclèctica de EL TINGLADU es completarà amb el pop del trio osonenc LA IAIA (00.00h) i el retorn als escenaris de XAVI SARRIÀ (01.45H), qui va ser el cantant durant dècades de la banda Obrint Pas.

El recinte del festival comptarà amb tots els serveis propis d’un esdeveniment d’aquest format amb les barres que permeten finançar la iniciativa, així com foodtrucks, serveis sanitaris o seguretat. Aquest any també s’instal·larà un Punt Lila per atendre possibles casos d’agressions sexistes.

En definitiva, quatre dies intensos de música en un festival gratuït a Vilanova i la Geltrú organitzat per l’associació cultural i festiva CAN PISTRAUS i que compta amb un equip imprescindible de més de 200 voluntaris.