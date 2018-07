El Davantal

34è Aniversari de la mort del lluitador independentista Toni Villaescusa

Memòria en el 34è aniversari de la mort del lluitador independentista valencià:

Avui és l'hora

"Referma el tronc i abat l’herba maligna;

El mur no cau si tu no l’enderroques.

Alerta el crit, passem de mort a vida;

Massa temps fa que som en via morta."