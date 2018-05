Solidaritat

Mallorca acollirà el primer Sopar Groc fora de Catalunya en solidaritat amb els represaliats polítics

L’Obra Cultural Balear (OCB) amb el suport de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), han organitzat el primer Sopar Groc en solidaritat dels represaliats polítics que s’organitza fora del Principat. El sopar tindrà lloc dissabte 12 de maig al restaurant Menestralia de Campanet i comptarà amb diverses actuacions musicals i amb la presència de familiars dels presos i exiliats polítics catalans, entre els que ja han confirmat Laura Turull (filla del conseller i diputat Jordi Turull), Beta Forn (filla del conseller Joaquim Forn), Oriol Sànchez (fill de l’exdirigent de l’Assemblea Nacional Catalana i ara diputat Jordi Sànchez) i Pol Leiva (nebot de Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural).

El president de l’OCB, Josep de Luis, i el portaveu de l’ASM, Manel Domènech, han presentat avui l’acció reivindicativa als mitjans de comunicació i han assenyalat que el principal objectiu és recollir diners per a la caixa de solidaritat que permet sufragar despeses com fiances judicials, assistència jurídica o desplaçaments tant de les famílies dels presos com dels exiliats. Josep de Luis ha aprofitat la compareixença per denunciar la “rebaixa democràtica” a l’Estat espanyol: “els drets fonamentals es veuen constantment malmenats i pensam que és necessària una reacció solidària davant d’aquest situació”. Manel Domènech ha insistit que “ja no es tracta només de sobiranisme o independentisme, sinó de la defensa de les llibertats democràtiques”.

Des d’avui mateix ja s’han posat a la venda els tiquets per assistir al sopar a un preu de 30 euros; es poden adquirir a l’espai cultural Can Alcover i a la redacció del diari Ara Balears, a Palma; al bar Es Xarop de Manacor; i la llibreria Espirafocs i al bar-restaurant Cas Misser d’Inca. Els organitzadors també han obert un número de compte (ES25 2056 0009 7020 3115 4425) perquè les persones que no puguin assistir al sopar puguin fer una aportació econòmica. La data límit d’adquisició dels tiquets és el dijous 10 de maig.