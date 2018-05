1r de Maig

"Alcem-nos per la República dels drets socials"

Malgrat la pluja, milers de persones han assistit a la manifestació convocada per la plataforma Alcem-nos, de la qual formen part entitats com l’Assemblea Nacional Catalana, la Intersindical CSC o Universitats per la República. Sota el lema ‘Alcem-nos per la República dels drets socials’, la reivindicació ha posat de manifest la necessitat de fer efectiva la República catalana per tal de garantir els drets socials i unes condicions laborals dignesper a tots els treballadors i treballadores del país.

L’Assemblea Nacional Catalana i la resta d’entitats convocants han volgut posar de relleu la preocupant regressió de drets i llibertats que Catalunya està experimentant en els darrers temps. La protesta ha clamat per la fi de l’aplicació de l’article 155 i per la implementació d’una República que garanteixi els drets socials, les llibertats individuals i col·lectives i un futur pròsper per a tots els treballadors i treballadores del país. Les entitats han reclamat un futur digne, també, per a les generacions futures.

La manifestació ha transcorregut per la Via Laietana i ha finalitzat amb un acte polític a la plaça Sant Jaume. La capçalera l’han integrat membres de l’ANC, l’ANJI, les ADICs, La Forja, Joventuts Republicanes, el SEPC, la Intersindical CSC, Eina, la FNEC, Plataforma per la Llengua, Jubilats per la Independència, Dones per la República. El marcat caràcter reivindicatiu de l’esdeveniment ha canalitzat l’exigència de millores socials, laborals, estudiantils i també de les prestacions de jubilació.

A les 19 h, ja a la plaça Sant Jaume, s’han succeït els Parlaments. L’acte ha estat presentat pel periodista Antonio Baños i ha comptat amb les intervencions de cadascuna de les entitats integrants de la plataforma Alcem-nos. Hi ha hagut fins a 11 intervencions diferents. Entre les reivindicacions de la plataforma s’hi han englobat les del ple exercici de la sobirania i el rebuig al 155, la reducció de la jornada laboral a 35 hores,l’augment del salari mínim a 1.200€, l’accés garantit a la universitat o la demanda d’unes pensions dignes.

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, ha estat l’encarregada de cloure els parlaments i ha destacat “el lligam que hi ha entre la República catalana i la garantia dels drets socials” i ha posat de manifest que el Tribunal Constitucional ha anul·lat o suspès fins a 46 lleis catalanes, “com la darrera, la llei universal de garantia d’accés a la sanitat”.