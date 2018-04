1r de Maig

Recull d'actes reivindicatius del 1r de Maig arreu dels Països Catalans

Sota aquest horitzó, els treballadors dels Països Catalans i de tot el món estan cridats a sortir al carrer per reivindicar la consciència de classe treballadora i superar així el capitalisme.

A Barcelona i Girona, l'ANC, la Intersindical-CSC o Universitats per la República, entre altres col·lectius, han conformat la plataforma "Alcem-nos", que convoca a una manifestació el dia del treball amb el lema "Per la República dels drets socials" i que recorrerà el centre de Barcelona per reclamar una República independent que reconegui drets socio-laborals com un salari mínim de 1.200 euros, la jornada laboral de 35 hores o la fi de les retallades.

Actes manifestacions reivindicatius

Igualada - Plaça Masuca 12.00 h

Figueres - Placeta Baixa de La Rambla 12.00 h

Mataró - Estació de trens 11.30 h

Girona - Plaça 1 d'octubre 18.30 h

Barcelona - Plaça Urquinaona 17.30 h

Alacant. IES Jorge Juan, 11:30 hores

Alcoi. Font de les Mosques, 11:45 hores

Castelló. Plaça de les Aules. 11 hores.

Elx. Plaça Barcelona, 11 hores

València. Plaça de Sant Agustí, 11:30 hores

Vinaròs. Plaça de l’Ajuntament, 11:00 hores