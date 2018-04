Solidaritat

Sallent acull unes jornades antirepressives en suport al l'Anna Gabriel i la resta d'encausades

Sota el lema "La Resposta: festival solidari amb Anna Gabriel", Sallent acull durant dies unes jornades antirepressives en suport d'Anna Gabriel i la resta d'encausades. Hi haurà actes polítics, xerrades, zona d'acampada, àpats populars i molta música! Amb Xavi Sarrià, Zoo, Pupil·les, Joan Garriga i fins a 14 bandes a l'escenari.

La campanya Free Anna Gabriel fa una crida a la militància de l'Esquerra Independentista i els moviments socials a participar activament de #LaResposta assistint a les activitats durant el cap de setmana i fent-ne difusió. Els beneficis aniran a la caixa de resistència en solidaritat amb l'Anna Gabriel i a la campanya 'Totes som antifeixistes'.

Programa i comprar entrades



DIVENDRES 4 DE MAIG. A partir de les 19h

ZOO · SMOKING SOULS · TRIBADE · GOSSOS · AUXILI · YACINE · PIRAT'S SOUND SISTEMA

DISSABTE 5 DE MAIG A partir de les 19h

XAVI SARRIÀ · JOAN GARRIGA · PUPIL·LES · EBRI KNIGHT · STROMBERS · JUANTXO SKALARI · EL DILUVI

Durant el dia:

· Presentació del llibre 'I parlarem de vida! Discursos i conferències d'Anna Gabriel".

· Vermut solidari amb 'La mirada violeta', espectacle amb Meritxell Gené i Aina Torres

· Dinar popular

· Trobada de nuclis de suport

· Acte polític, amb l'actuació de Kòdul (acústic)

> ENTRADES

:: ANTICIPADES

· Entrada 1 dia: 15€/20€ solidària

· Entrada 2 dies: 25€/30€ solidària

· Fila zero (si no podeu venir però voleu col·laborar): 15€

:: A TAQUILLA

· Entrada 1 dia: 18€

· Entrada 2 dies: 28€

La repressió continua. De cap manera a dia d’avui podem descartar que l’Anna no sigui acusada d’un delicte de rebel·lió. Mentre duri el processament és possible i probable que l’Anna i els altres investigats puguin ser imputats per altres delictes més greus que els actuals, amb penes de fins a 30 anys de presó. Per això, continuem organitzats, denunciant la persecució i responent a cada passa.