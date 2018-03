Repressió

La CUP presenta un recurs d'emparament pel cas de Mireia Boya i Anna Gabriel

La CUP va presentar divendres passat l'escrit de recurs d'emparament presentat el passat divendres al Tribunal Constitucional al·legant vulneració de drets fonamentals de Mireia Boya i Anna Gabriel per la tramitació de la causa penal per part del Tribunal Suprem així com per la falta de resposta de l'extens i motivat escrit que va ser presentat al gener qüestionant la competència del Tribunal.

La resolució va inadmetre la qüestió de competència/incident de nul·litat d'actuacions sense cap motivació. Davant de l'inadmissió es va interposar un recurs de súplica que té pendent de resoldre la Sala d'Admissions del TS – que és la que va resoldre l'admissió a la querella de Maza i per tant, la que té conferida la decisió sobre competència -, i ara està a recurs al Tribunal Constitucional.