Sahara Occidental

Mor el representant del Front Polisario a l'ONU

Bujari Ahmed, representant sahrauí davant les Nacions Unides i membre del Secretariat Nacional del Front Polisario, va morir anit en un hospital de Bilbao.

El diplomàtic sahrauí va defensar els interessos de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) davant l'ONU des dels anys noranta i anteriorment va ocupar posats de responsabilitat en el Front Polisario. Primer representant sahrauí a Espanya va ser, entre altres càrrecs, delegat per a Europa i ambaixador a diversos països llatinoamericans.

Membre de la comissió que va negociar amb el Marroc després de l'alto-el-foc, estava considerat un hàbil diplomàtic que va situar en l'agenda internacional el conflicte del Sahara Occidental. Va formar part de diverses comissions d'alt rang de la diplomàcia sahrauí.

Nascut en Tiris, en el Sud del Sahara Occidental en 1954, es va afiliar al capdavant Polisario en la seva joventut, quan era estudiant. Va iniciar els seus estudis de Dret a la Universitat de la Llacuna i els va finalitzar a la Universitat Complutense, a Madrid.

La Delegada Sahrauí per a Espanya, Jira Bulahi, defineix a Bujari com “un lluitador amb força i convicció, abnegat, lleial als seus principis, ferm en les seves decisions i clar en els seus plantejaments. Convençut de la victòria del seu poble, és motiu d'orgull i exemple a seguir per al poble sahrauí”.

La Delegació Sahrauí per a Espanya lamenta la gran pèrdua d'aquest prestigiós diplomàtic que va dedicar la seva vida al servei de la causa nacional. El govern de la RASD ha decretat, des d'avui, set dies de dol oficial.