llibertat presos polítics

CUP, ERC i PDeCat presenten una moció per tal que l’Ajuntament de Tarragona reclami l’alliberament dels presos polítics

Els grups municipals d’ERC-MES-MDC, CUP i PDeCat reclamen l’alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats amb una moció que denuncia la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol. ‘Estem vivint una escalada repressiva quotidiana que en les darreres setmanes s’ha vist agreujada amb l’empresonament de diputats catalans i la presidenta del Parlament, l’exili de Marta Rovira i la persecució contra els CDR’ denuncia el portaveu d’ERC Pau Ricomà.

Ricomà afegeix que ‘rebutgem de ple l’assetjament absolut que està patint la societat civil catalana i anunciem que no desistirem en la reivindicació pacífica dels nostres drets, tal i com vam demostrar ahir a la manifestació de Barcelona’. El portaveu dels republicans reclama que ‘l’Ajuntament de Tarragona ha d’aprovar aquesta moció perquè la repressió de l’estat està vulnerant també els drets de les tarragonines i els tarragonins’.

Per la seva banda, la consellera cupaire Laia Estrada ha explicat que les tres formacions sobiranistes del consistori han decidit presentar aquesta moció perquè consideren que ‘el món local no pot romandre al marge d’aquesta situació, s’ha de posicionar’. Ha recordat que ‘ja són més de 1000 les persones encausades, comptant amb les empresonades i les exiliades. Som davant una autèntica cacera de bruixes i cal que tot aquell que es consideri demòcrata alci la veu’.

La moció, segons Estrada, ‘denuncia l’acarnissament i la deriva dictatorial del govern de l’estat espanyol’ que, ha remarcat, ‘no només afecta Catalunya, com es pot veure, per exemple, amb el cas dels nois d’Altsasu en el judici que se celebra avui on se’ls acusa de terrorisme per una baralla de bar’. La regidora ha afegit que confien que la moció s’aprovarà, ja que ‘necessitem trencar amb l’intent de normalitzar la persecució política’.