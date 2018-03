8M

Les Assemblees de Facultat de la UAB se sumen a la Vaga General Feminista

Les Assemblees de Facultat de la UAB se sumen a la Vaga General Feminista del 8 de Març. Ho fan per les demandes i reivindicacions que es troben recollides en el manifest i col·laboraran en organitzar-la amb totes les dones treballadores del campus.

Les estudiants de la UAB han manifestat que com a dones "patim les opressions del sistema patriarcal i capitalista i que la vaga del dia 8 de març és una data clau per seguir lluitant contra elles, com a dones, joves i estudiants. Estudiants que s’hauran d’incorporar a un món laboral precaritzat i sense l’oportunitat de tenir les mateixes condicions que un home".