Aigua

La Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública crida a manifestar-se a València en el Dia Mundial de l’Aigua

Sota el lema "En defensa dels rius i per l’aigua pública", la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública (XVAP) ha convocat una concentració, a la Plaça de Manises davant les seus de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, demà dia 22 de març, a les 19:00h, per reivindicar polítiques efectives de protecció dels rius i altres ecosistemes aquàtics, la fi dels processos de privatització i la recuperació de la gestió pública de l’aigua, segons informa Riberabaixa.info

La Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública, que agrupa diverses organitzacions ciutadanes valencianes, ecologistes, sindicals, veïnals, etc. en defensa del dret humà a l’aigua potable i al sanejament i de la gestió pública de qualitat, invita a tota la ciutadania a commemorar el Dia Mundial de l’Aigua amb una mobilització en defensa dels rius i per l’aigua pública.

Malgrat que ja en 2000 la directiva marc de l’aigua va establir que l’aigua no és una mercaderia, sinó un patrimoni que cal protegir i defensar i que, en 2010, l’Organització de Nacions Unides va reconèixer l’accés a l’aigua potable i al sanejament com un dret humà fonamental, les institucions públiques valencianes no han pres les mesures necessàries per recuperar i protegir els ecosistemes aquàtics.

Tampoc no han regulat la gestió de l’aigua per a garantir el dret humà i acabar amb el substanciós negoci privat que unes poques empreses fan a costa d’un bé fonamental per a l’existència humana. Unes empreses, que en el Dia de l’Aigua acostumen a exercir tot el seu poder mediàtic per a presentar-se com l’única opció de governança d’un servei, que per la seua natura és i ha de ser públic. Mentre en altres llocs del nostre entorn s’han pres els últims anys actuacions emblemàtiques, com la remunicipalització dels serveis a París i Berlin o la recent recuperació de la gestió pública de l’aigua a Valladolid, que mostren el camí a seguir.

En el Dia Mundial de l’Aigua volem exigir als representants públics de la Comunitat Valenciana que adopten mesures immediates per:

1.- Protegir els rius i altres ecosistemes aquàtics i defensar el cicle integral de l’aigua com a bé públic gestionat al cent per cent des del sector públic, evitant la seva conversió en objecte de lucre, tot respectant els drets i les garanties laborals dels treballadors i treballadores.

2.- Desenvolupar un marc legislatiu que reconega el dret humà a l’aigua i al sanejament i garantisca la seua aplicació, d’acord amb els principis reconeguts per Nacions Unides deixant de banda els interessos mercantilistes i atenent les necessitats de les persones.

3.- Crear un organisme supervisor amb participació ciutadana que establisca objectius per a la prestació d’un servei de qualitat, eficient i sostenible en el cicle integral de l’aigua urbana (captació, transport, potabilització, distribució, clavegueram, depuració i abocament), a un preu assequible, i vetlle pel seu compliment.

4.- Oferir immediatament suport i assessorament tècnic i econòmic als municipis perquè realitzen un control efectiu de la prestació del servei del cicle integral de l’aigua sota els principis de servei públic d’interès general i inicien el procés de recuperació de gestió pública de l’aigua. Mentre es produeix aquesta recuperació cal garantir la licitació pública i transparent i l’accés a l’aigua potable dels usuaris en situació de pobresa, impedint els talls de subministrament.

La Xarxa Valenciana per l’Aigua Púbica

La Xarxa Valenciana per l’Aigua Púbica està formada per Acció Ecologista-Agró, Confederació d’Associacions de Veïns CAVE-COVA, CCOO, Ecologistes en Acció, Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, H2O Paterna, Heterodòxia Castelló, Intersindical Valenciana, La Ribera en Bici, No als Tractats Desiguals, Unió de Llauradors i Ramaders i Xúquer Viu