Iberpotash

La CUP manté l'acusació contra l'alcalde i un tinent d'alcalde de Súria

La CUP manté l'acusació contra l'alcalde de Súria, Josep Maria Canudas, i contra el primer tinent d'alcalde, Joan Castellà, a més de l'arquitecte municipal Jaume Espinal i els dos secretaris municipals Miquel Salmerón i Josep Peramiquel, arran l'actuació urbanística irregular que va autoritzar aquest ajuntament del Bages de la que va resultar beneficiada la multinacional irsaeliana Iberpotash-ICL.

En el judici, que s'està celebrant a l'Audiència Provincial de Barcelona, la CUP -que exerceix d'acusació popular- considera provat que tant l'alcalde com el secretari municipal ja tenien coneixement de la irregularitat de l'actuació arran d'una denúncia que havia fer arribar un particular a l'Ajuntament quan van començar les obres. A més, aquests processats no van realitzar cap actuació administrativa al respecte, demostrant així cap interès per investigar els fets denunciats i paralitzar l'actuació urbanística.

D'altra banda, es considera provat que el primer tinent d'alcalde i propietari dels terrenys afectats per les obres, Joan Castellà, a més d'intervenir en l'aprovació de la llicència va llogar a Iberpotash els terrenys per 1200 euros al mes amb opció de compra de 3 milions d'euros quan el valor cadastral d'aquests era d'uns 3000.

Per aquests motius, la CUP demana tant per a l'alcalde com el primer tinent d'alcalde 2 anys de presó i 7 d'inhabilitació: per un delicte contra l'ordenació del territori en el cas de Josep Maria Canudas i per negociacions prohibides en el cas de Joan Castellà.

En el cas del secretari municipal Miquel Salmerón la CUP demana 4 anys de presó; per l'arquitecte municipal Jaume Espinal 3 anys de presó; i pel secretari accidental Josep Peramiquel 2 anys de presó. Per als dos últims l'acusació popular també demana 10 anys d'inhabilitació. Als tècnics se'ls acusa també d'un delicte contra l'ordenació del territori per donar prèviament el vist-i-plau a l'actuació malgrat contravenir la normativa.

Evitar els tractes de favor fins al punt d'infringir la llei

Segons l'advocat i membre del Secretariat Nacional de la CUP Eduardo Cáliz «és important defensar l’actuació imparcial dels ajuntaments». En aquest sentit, Cáliz ha destacat aquest matí que «no podem permetre inactivitat quan es tracta de defensar el territori i acceleracions fins a infringir la llei quan les peticions son d’Iberpotash».

Per la seva banda, el conseller comarcal de la CUP al Bages Jordi Masdeu també ha destacat aquesta mateixa setmana que «cal garantir el futur de la mineria al Bages però això només serà possible si aquesta mineria és sostenible». Masdeu considera que perquè això passi cal la mineria «sigui escrupolosament respectuosa amb el medi ambient i també que es respecti la legalitat, és a dir, que aquesta empresa no rebi tractes de favor per part de les administracions públiques».