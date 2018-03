Llibertat dd'Expressió

Escridassat Àngel Ros en la inauguració al Museu de Lleida de l'obra censurada a Arco

Aquesta tarda amb forta escrissada al paer Àngel Ros s'ha inaugurat al Museu de Lleida l'obra "Presos polítics a l'Espanya contemporània" de l'artista Santiago Sierra, censurada el mes passat a la fira Arco.

Tatxo Benet, propietari de l'obra, ha fet una crida a la tolerància però sense gaire èxit ja que el veïnat que s'havia concentrat a l'interior i exterior del recinte no ha deixat de cridar.

El Comitè de Defensa de la República (CDR) ha volgut denuniar que Àngel Ros ha estat una de les persones que ha donat tot el seu suport al 155, així com criticar-lo per haver avalat la repressió contra l'independentisme, no haver intervingut per aturar l'espoli de les 43 obres de Sixena i haver criticat la celebració de l'1O