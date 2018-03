Commemoració de la Batalla de Montesquiu de 1714

L’ajuntament de Montesquiu segueix apostant per la recreació de la Batalla de Montesquiu de 1714 , declarada festa d’interès local, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i el Parc del Castell de Montesquiu. Per Montesquiu no es tracta només de dignitat històrica, sinó que representa un valor per potenciar el turisme i la cultura al Bisaura.

La principal novetat és l’homenatge a Guillem Agulló, el jove activista independentista valencià assassinat pel feixisme espanyol fa 25 anys. A partir de ¾ de 8 del vespre, durant l’ofrena floral al Monument del 1714, hi haurà els parlaments dels pares de Guillem Agulló, i la inauguració d’una placa dedicada a la seva memòria que donarà nom al Centre d’Entitats Culturals de Montesquiu. També parlaran Toni Gisbert, Secretari d’Acció Cultural del País Valencià; Núria Cadenes, escriptora i activista independentista; i Jordi Pesarrodona, pallasso i regidor de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, que va desafiar la Guàrdia Civil amb un nas vermell. Tot acompanyat per les tradicionals actuacions de cultura popular, el músic Ramon Redorta i el Cor La Veu de Voltregà. Per cloure l’acte, no podran faltar els himnes i les Salves d’Honor.

Però els actes començaran a les 12 del migdia a l'Arxiu Històric Municipal, amb la inauguració de l’exposició “L’intent d’anorrear un poble. 1714-1725”. I la conferència a càrrec del president del Memorial 1714, Jordi Miravet: “Seqüències de la història de Catalunya des de 1714 fins a avui, 2018”.

A partir de les 6 de la tarda, arriba el plat fort de la jornada, la recreació lliure d’un setge d’època, amb cavalleria, artilleria i infanteria. Un centenar de recreadors de diversos grups hi prendran part. Els cavalls i els canons d’època tornaran a retronar als voltants dels merlets del magnífic castell, que va ser confiscat pels borbònics a la fi de la guerra. Històricament, la batalla, va comptar amb força protagonisme de la cavalleria dirigida pel Marquès de Poal, màxim responsable de l’exèrcit català de l’exterior quan es dirigia cap a Sant Quirze amb la intenció de reclutar gent i atacar Vic. A l’alçada de Montesquiu es va trobar amb 1500 soldats borbònics, i la batalla que durà dos dies tingué molt de mèrit per la part catalana, que acabà escapant cap al Lluçanès. Aquest 2018 però la història pot canviar, ja que els recreadors sempre en canvien el guió i es permeten una llicència històrica per confeccionar un desenllaç que pot ser substancialment diferent.

Finalment, a ¼ de 8 del vespre, les 304 torxes per honorar els catalans de l’època s’encendran i la gent podrà dur-les fins a la Plaça Emili Juncadella, on finalitzarà l’acte amb l’homenatge a Guillem Agulló i la resta de parlaments.