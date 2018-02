Lluita institucional

La CUP Blanes presentarà una moció per tal que l’Ajuntament de Blanes es posicioni a favor de recuperar les lleis suspeses pel TC espayol

La formació de l’esquerra independentista pretén que el consistori blanenc es sumi a la demanda que ja han aprovat diversos ajuntaments per tal que es tornin a aprovar i aplicar aquelles mesures de caire social tombades pels tribunals espanyols, com el decret d’impostos als bancs, la llei contra la pobresa energètica i la llei d’emergència habitacional contra els desnonaments. En els darrers dos anys el Tribunal Constitucional ha suspès o anul·lat fins a 46 lleis nascudes amb l’objectiu d’intentar pal·liar la situació d’emergència social en la que viuen molts catalans i catalanes.

Per la CUP la posada en marxa de la república i l’inici del procés constituent passa per desobeir l’estat, tombar el 155 i restablir la sobirania del Parlament de Catalunya, fent efectives les mesures socials ja aprovades pel propi Parlament que suposin una millora en les condicions de vida dels catalans i catalanes.

Suport a les encausades per la lluita contra la construcció de la MAT

Per altra banda, la CUP també presentarà en aquest mateix ple una segona moció per tal que l’Ajuntament de Blanes manifesti el suport a sis persones que han estat encausades per defensar el territori i el paisatge en una manifestació en contra de la construcció de la MAT. Amb aquesta moció la CUP també posa de nou sobre la taula la necessitat que l’Ajuntament ratifiqui el compromís d’assolir un nou model energètic sostenible caracteritzat per l’estalvi i l’eficiència, culminant una proposta sobre l'impuls d'un pla d'acció per l'energia sostenible que el propi plenari ja va aprovar l’any passat.