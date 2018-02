L’STEI reclama unes oposicions amb garanties i sense preses

L’STEI considera que s’han de prendre mesures per poder seleccionar els aspirants de manera objectiva i d’acord amb la llei, davant una convocatòria d’oposicions amb més de 1.000 places. Per aquest motiu, a la passada Mesa Tècnica per a discutir l’esborrany de la convocatòria, des de l’STEI es varen fer propostes per garantir, entre d’altres qüestions, el dret dels opositors a tenir unes oposicions justes, unes proves que garanteixin que els aspirants puguin demostrar la seva validesa com a docents, un disseny de les proves pràctiques d’acord amb els currículums vigents i unes condicions de feina dignes per als tribunals. L’STEI va sortir molt preocupat de la Mesa, ja que si no s’accepten les propostes del sindicat les oposicions seran unes proves molt condicionades per les presses, l’arbitrarietat i l’acumulació de feina als tribunals. Algunes de les mesures que es varen demanar consisteixen en la disminució del nombre d’opositors per tribunal i l’allargament del període de desenvolupament de les proves, la realització de les proves de què consta l’oposició en dies diferents, la possibilitat d’enregistrament de les defenses de les programacions i proves pràctiques per garantir la possibilitat real de reclamar les qualificacions, o la constitució de tribunals a cadascuna de les Illes de totes les especialitats que s’hi ofereixen. Per altra banda, l’STEI també va demanar que es faci la lectura pública del tema en la part A de la primera prova i que els tribunals i els òrgans de selecció han de publicar no només els criteris d’avaluació sinó els criteris de qualificació i els instruments que utilitzaran a tal efecte amb les puntuacions que s’assignaran a cadascun dels indicadors, exercicis i apartats dels exercicis que seran avaluats. La Intersindical va reclamar també instruccions clares als tribunals i a les comissions de selecció perquè respectin l’oposició-concurs i no suspenguin cap aspirant amb la intenció de que el nombre d’aprovats de la fase d’oposició no superi el nombre de places ofertes per a l’especialitat. Les qualificacions s’han d’ajustar als criteris de qualificació publicats. Pel que fa a la prova pràctica, des de l’STEI es va demanar que els tribunals concretin i publiquin les característiques de la prova, els criteris d’avaluació i instruments de qualificació tot d’una que s’hagin constituït així com també que el referent a partir del qual es dissenyi la prova pràctica sigui el currículum de l’especialitat i no el temari de les oposicions. Els temaris, a dia d’avui, estan pendents de canviar i, a més, no s’ajusten al currículum corresponent a les especialitats. La prova pràctica s’ha de basar en el currículum. Només així es podrà garantir que els aspirants demostrin les seves aptituds com a docents.