Transport públic

La CUP Capgirem Barcelona: "’l'augment del preu del transport públic és una nova agressió als drets de les classes populars"

La CUP Capgirem Barcelona la reducció de les tarifes per fer-les accessibles a les classes populars com a principals usuàries, la millora de les condicions laborals de les treballadores, a fer públics els salaris dels directius fora de conveni de TMB així com a aturar l’entrada en servei de la T-Mobilitat gestionada per la Caixa entre d’altres empreses. Paral·lelament dóna suport a l’acció convocada per Stop Pujades el dimecres 3 de gener a l’estació de Sagrera i a les futures mobilitzacions per reclamar la reducció de les tarifes.

La formació considera que en un context de reducció dels salaris i increment de les tarifes dels serveis bàsics com aigua, llum i gas que situen el 20% de les nostres veïnes en risc de pobresa, l’augment del preu del transport públic és una nova agressió als drets de les classes populars i que principalment respon a les lògiques d’un model de mobilitat on el vehicle privat es situa en el centre de les polítiques públiques degradant i marginant el transport públic.

També apunta que les administracions fan recaure sobre les usuàries del transport públic la deficient gestió econòmica de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), els interessos del préstec de 472M€ que Xavier Trias va contraure amb els bancs així com els sous astronòmics de la massa salarial directiva de TMB fruit de les dinàmiques de portes giratòries entre partits i l’empresa pública. Salaris que contrasten amb la precarització laboral que viuen les treballadores i el procés de privatització encoberta del sector. Alhora, producte d’aquest model de foment del vehicle privat, la ciutat supera sistemàticament els llindars recomanats de contaminants atmosfèrics el que provoca 3,500 morts prematures anuals només a l’AMB afectant especialment, la salut d’infants i adolescents.

Constata que la política de titulars practicada per Barcelona en Comú amb l’objectiu de reduir l’ús del vehicle privat i afavorir el transport públic s’ha demostrat insuficient i contradictòria amb l’increment de les tarifes.

La formació considera que per fer front al conflicte de mobilitat que viu la ciutat és necessari situar el transport públic en el centre de la mobilitat i sota control popular aplicant mesures estructurals i transversals de reducció del vehicle privat no condicionades al nivell adquisitiu.