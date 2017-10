Referèndum

Es despengen banderes espanyoles de la façana dels Ajuntaments

Prop d'un centenar de persones s'han sumat aquest migdia de dilluns davant l'Ajuntament de Puigcerdà, que des d'avui mateix ja no llueix la bandera espanyola a la seva façana. La concentració s'ha fet per mostrar el rebuig del municipi a l'acció policial duta a terme pel cos de la Policia Nacional i per la Guàrdia Civil a diferents municipis catalans per tal d'aturar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya. A banda del consistori, la bandera de l'estat espanyol també ha estat despenjada de la façana de l'edifici del Consell Comarcal de la Cerdanya.

En aquesta també s'ha despenjat la bandera espanyols dels ajuntaments de Mollerussa, Cerdanyola i Figueres