Catalunya defensa la legitimitat dels resultats del referèndum arreu del territori

L'èxit de la vaga consolida el pas que el poble de Catalunya va fer aquest diumenge per exercir plenament la seva sobirania. L’aturada ha estat general, arreu i a la majoria dels sectors.

Més enllà de les xifres, la Vaga general combinada amb l'Aturada de País ha estat un èxit arreu de Catalunya com ho va ser diumenge passat amb la celebració del referèndum, malgrat la violència repressiva i indiscriminada dels cossos policials espanyols. Les manifestacions i concentracions multitudinàries que es va fer ahir, així ho demostren.

En una altre jornada cívica, Catalunya s'ha despertat amb talls a una seixantena de carreteres tallades. Entre elles les principals autopistes, cosa que va dificultar enormement la mobilitat: es va tallar l’AP-7 a l’altura de Cardedeu, cosa que va provocar un col·lapse de fins a 72 quilòmetres; la C-32 al Maresme; la C-58 entre Cerdanyola i Ripollet; l’AP-7 a l’Alt Empordà, amb canvi de plans a última hora per evitar la presència policial. El metro de Barcelona només funcionava amb serveis mínims. En canvi, a Renfe i al Prat l’afectació va ser mínima.

Paral·lelament s'havien organitzat manifestacions en diferents punts de Barcelona. Algunes eren una mena de piquets festius, com la que va recórrer Ciutat Vella i el Poble-sec, en les quals es convidava, de manera pacífica, els establiments a sumar-se a la protesta; d’altres tenien un significat més polític, com la que es va produir davant de la seu del PP al carrer Urgell o la del davant de la Delegació del govern espanyol. Totes elles van confluir a les 12 del migdia a la plaça Universitat, on es van aplegar 300.000 persones segons la Guàrdia Urbana, molts d’ells estudiants, en una concentració que es desbordava per la Gran Via i arribava a la plaça de Catalunya. Cap a la tarda, a les manifestacions pel centre de Barcelona van aplegar més 700.000 persones. També s'han fet manifestacions i concentracions arreu del territori. En unes mobilitzacions que han aplegat desenes de milers de persones en el conjunt del país.

L’aturada ha sigut general, arreu i a la majoria dels sectors

La vaga general convocada pels sindicats CGT, IAC, Intersindical CSC, COS i amb el suport de la CNT-AIT, COBAS i altres, està sent massiva a tota Catalunya. L’impacte de la vaga ha sigut massiva a l’ensenyament, als transports, a la pagesia i a moltes àrees de l’administració pública. Igualment ha sigut molt estesa al petit comerç, a la neteja i a una bona part dels polígons de Catalunya. Al sector del metall, on el seguiment ha sigut menor, el percentatge de treballadors/es que l’han seguit a les diferents empreses ha sigut igualment considerable. A nivell global, xifren un seguiment del voltant del 80% dels i les treballadores convocades.

La vaga general ha sigut també una vaga social. Els piquets de vaguistes s’han desplaçat ben aviat dels polígons a carrers i carreteres, amb la finalitat d’aturar el conjunt de Catalunya. Els talls de vies de circulació ha sigut generalitzat i ha anat augmentant al llarg del matí. De tal manera, que podem dir que en termes de circulació, la vaga també ha aturat Catalunya.

La dimensió social de la vaga s’ha fet palesa també amb les massives concentracions a moltes poblacions catalanes. Centenars de milers de persones han pres els carrers, a l’ampara de la vaga general, arreu en el que han estat les manifestacions d’un matí de vaga general més nombroses dels darrers 25 anys.

Centenars de sadurninencs i sadurninenques han tallat aquest matí l’autopista AP-7 en els dos sentits de la marxa durant una hora. L’aturada, que s’ha repetit en molts altres punts de Catalunya, és una de les primeres accions que s’han vist al territori en motiu de l’Aturada del País decretada des de la Generalitat de Catalunya, per a denunciar la brutal violència duta a terme per les forces policials estatals l’1 d’octubre. En tornar a la vila, els manifestants s’han aturat davant de Transports Montserrat, negoci propietat de la família de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, on s’han cridat consignes com “Fora la ministra espanyola”.

400 persones tallen l’AP-7 a Sant Sadurní d’Anoia

L’activitat ha començat a Sant Sadurní d’Anoia a les 7 del matí, quan centenars de ciutadans s’han reunit a la plaça de l’Ajuntament per a manifestar el seu rebuig a l’estat de setge que està vivint Catalunya. Els manifestants han sortit de la plaça direcció a l’AP-7. Durant la marxa s’han sentit crits a favor de la independència i de l’empoderament popular. A quarts de 8 del matí, el seguici ha arribat a l’autopista i l’ha tallat en les dues direccions durant una hora. Aquesta acció se suma als talls que s’han produït durant tot el matí a les diverses artèries del país. Un fet que ha provocat l’aturada de les vies de comunicació durant vàries hores.

Un cop els manifestants han tornat al municipi, s’han dirigit a una de les seus de Transports Montserrat, negoci de la família de la ministra de Sanitat i sadurninenca, Dolors Montserrat, i li han manifestat el seu rebuig amb el crit de “Fora la ministra espanyola”. Per als manifestants, Montserrat és culpable de les brutals càrregues policials realitzades durant l’1 d’octubre sota l’empara del govern del PP.

La manifestació ha finalitzat a la plaça de l’Ajuntament. Els manifestants s’han organitzat per a participar a les concentracions que es produiran a Vilafranca del Penedès al migdia, i a les 6 de la tarda a Barcelona.