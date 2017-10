2 octubre, Dia Internacional de la no-violència

Les Nacions Unides van néixer amb la missió de preservar la humanitat del flagel de la guerra. En aquest context, la cultura de la no-violència s’emmarca com una forma de lluita pels drets civils i els canvis socials de manera que preserva i garanteix el compliment d’aquesta missió en promoure els canvis dins d’una cultura de la Pau.

El dia 2 d’octubre va ser el dia escollit per les Nacions Unides, com recull la resolució de la seva Assemblea General amb data 15 de juny de 2007, com el dia de la no-violència, la tolerància, el respecte de tots els drets humans i les llibertats fonamentals, la comprensió mútua i el respecte de la diversitat, ja que en la seva relació, reforcen la democràcia i el desenvolupament.

Guiada per la Carta de les Nacions Unides, l’Assemblea assenyala aquesta data fent una crida a totes les persones perquè se celebri i s’observi en el dia escollit. D’altra banda convida a tots els Estats membres, a les organitzacions del sistema de les Nacions Unides, a les organitzacions regionals i no governamentals i als particulars a celebrar d’una manera apropiada el Dia Internacional de la no-violència i a difondre el missatge de la no-violència per mitjans com les activitats educatives i de sensibilització de l’opinió pública.

El dia 1 d’Octubre milions de catalanes i catalans van voler celebrar aquest Dia de la no-violència de les Nacions Unides. Centenars de milers de ciutadans lliures van decidir difondre el missatge de la no-violència per via de celebrar activitats educatives i de sensibilització de l’opinió pública, exercici de drets civils, consulta de pensaments, democràcia de carrer, recompte d’humanitats. Reunits a les escoles i a altres espais on regnava l’esperit de la satyagraha (filosofia i pràctica de la resistència civil pacífica), van decidir homenatjar Mohandas Gandhi, Martin Luther King o Nelson Mandela entre d’altres.

Deia Gandhi, si et vull privar del teu rellotge, sens dubte hauré de lluitar per ell, i si et vull comprar el rellotge, hauré de pagar per ell, i si el vull com a regal, hauré de pregar per ell: i, d’acord amb els mitjans que empri, el rellotge serà una propietat robada, la meva propietat o una donació .

Deia Martin Luther King, cal un poder moral més gran que la força física. És una força universal que en la seva essència no fa cap distinció entre coneguts i estranys, joves i vells, homes i dones, amics i enemics.

“La intolerància revela la manca de fe en la causa”. Vaga dels plebeus (494 aC.) Marxa de la sal (1940). Revolució dels clavells vermells (1974). Vermells com els carrers tacats de sang pacífica.

Deia Cohen, “de vegades un sap de quin costat ha d’estar, simplement veient qui està a l’altre costat.

Deia Manuel de Pedrolo que si en algun moment de la conversa algú et diu que penses massa, senyal, en primer lloc, que pensa d’una altra manera i, sobretot, que pensa poc.

*Enllaç a la pàgina web de les Nacions Unides i a la resolució de l’Assemblea.

http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/background.shtml